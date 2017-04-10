HDP'den TBMM'nin bombalanması davasına müdahillik talebi

HDP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve mahkemece incelemesi süren TBMM'nin bombalanmasını da içeren Akıncı Üssü iddianamesiyle ilgili açılacak davaya müdahil olma talebinde bulundu.

DHA'nın haberine göre, HDP adına Avukat Kenan Maçoğlu ve Avukat Günizi Satar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdikleri dilekçeyle davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkemeye gönderilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz 2016'da PDY/FETÖ tarafından yapıldığı iddia olunan darbe girişimi esnasında aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bulunduğu pek çok yer ve kurum uçaklarla bombalanmıştır. Darbe günü ve sonrasında yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmiştir. Ayrıca aralarında meclis personelinin de bulunduğu yüzlerce yaralı ve mağduriyet yaşayan yüz binler vardır. Tüm bu mağduriyetlerle birlikte Meclis binasında ve çevresinde de ağır hasar oluşmuştur. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan üçüncü büyük parti olup darbe girişimi sonrasında halkın iradesinin temsil olunduğu parlamentoya yapılan bu saldırı, halkların ve demokrasinin temsilcisi olan partimizi de hem maddi hem de manevi olarak etkilemiştir. Yasal ve hukuki dayanaklarımız ile Halkların Demokratik Partisi olarak duyduğumuz sosyal sorumluluk gereği davaya katılmamız, müdahil olma istemimiz zorunluluk arz etmektedir. Yargılama sürecinin her aşamasında derinden yaralanan kamunun mahkemede temsil edilmesi gerektiğinden adil yargılama hakkı uyarınca dahiliyetimizin sağlanması istememizden kaynaklanmaktadır. Partimiz; parlamenter sisteme, parlamentoya ve hukuk devleti ilklerine saygılı ve bu yapılara zarar verecek kurum ve kişilere karşı da mücadele etmektedir. Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkesin, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahip olduğu ilkesinden hareketle açılacak kamu davasına Halkların Demokratik Partisi'ni temsilen müştekiler yanında katılma talebinde bulunuyoruz".

Katılma talebi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenecek.