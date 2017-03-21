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HDP'den Star ve Akşam'a fotoğraflı yanıt: Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın!

Star ve Akşam, "HDP'nin Nevruz kutlamalarına kimsenin gitmediğini" iddia etmişti

21 Mart 2017 16:56

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugün Diyarbakır'da düzenlenen Newroz kutlamalarına ilişkin olarak, "HDP'nin Nevruz kutlamalarına kimsenin gitmedi" başlıklarıyla haber yapan Star ve Akşam gazetesine fotoğrafla yanıt verdi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından, Newroz alanından parti sözcüsü Osman Baydemir'in kalabalığı seyrettiği bir fotoğraf paylaşıldı. Akşam ve Star'ın ilgili haberlerinin tweetleri mentionlanarak, "Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın. (Atamadı)" tweeti ile gönderme yapıldı.

HDP'nin tweetleri şöyle:

 

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