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HDP'den Silvan'daki müdahale için suç duyurusu

İçişleri Bakanı'nın da bulunduğu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılması talep edildi

17 Kasım 2015 13:02

HDP, Silvan'da Eş Başkan Yüksekdağ ve beraberindeki HAZİRAN heyetine yapılan saldırılar nedeniyle aralarında İçişleri Bakanı'nın da bulunduğu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını talep etti.

İleri Haber Merkezi'nin haberine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP), sokağa çıkma yasağının olduğu Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki mahallelere gitmek isterken saldırıya uğrayan Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyete yapılan saldırıyı yargıya taşıdı. 

 

Kimler suçlandı?

 

Yasaklı mahallelere girmek isteyen Yüksekdağ ile beraberindeki heyete yönelik saldırı nedeniyle, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Silvan Kaymakamı Murat Kütük, Silvan Emniyet Müdürü, Silvan Jandarma Komutanı hakkında, 'Kamu Barışına Karşı Tehdit, Hakaret, Kasten öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 

 

Gaz fişeği Yüksekdağ'ın başına isabet etmişti

 

Dilekçede, 12 Kasım'da Silvan'daki yasaklı mahallelere girmek isterken HDP'li vekillerin yer aldığı heyete biber gazlı ve tazyikli suya yapılan saldırının ardından, Yüksekdağ'ın başı  hedef alınarak gaz fişeği ile ateş edildiğ, 13 Kasım'da ise aralarında 'Haziran heyeti' de yer alan kitlenin yakın mesafeden silahlarla tarandığı hatırlatılarak, söz konusu yetkililer hakkında kamu davası açılması istendi. Saldırıda, 1'kişinin silahla ağır şekilde, 4 kişinin de hafif yaralandığı belirtilerek, söz konusu fiilleri işleme talimatı veren güvenlik güçlerinin cezalandırılması istendi. 

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