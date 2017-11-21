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Politika

HDP'den Reza Zarrab tepkisi: Niye bu kadar telaşlısınız?

"Eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin tutuklanması siyasi mesele olmuyor da, Zarrab'ın verdiği rüşvet nasıl siyasi bir mesele oluyor?"

21 Kasım 2017 17:52

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Hani Rıza Zarrab'ın gözaltına alınması, tutuklanması sizin için önemli değildi. Sizin ilginiz, alakanız yoktu. Niye bu kadar telaşlısınız? Rıza Zarrab bu halkın sorunu değil" diye konuştu.

Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Kemalbay, "AKP-Saray iktidarı, kendi ömrünü uzatmak, suçlarını örtmek için bukalemun gibi her rolü oynayabiliyor. Milli ve yerli politikaların yanına daha fazla milli ve yerli politikalar çekebilmek için Atatürk’e sarılmış durumda" dedi.

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab üzerinden AKP'yi eleştiren Kemalbay, şunları söyledi:

"Bugünlerde bir telaş, bir heyecan. Rıza Zarrab ile ilgili etekleri tutuşmuş. Niye sizin bu kadar eteğiniz tutuşuyor ki? Hani Rıza Zarrab'ın gözaltına alınması, tutuklanması sizin için önemli değildi? Sizin ilginiz, alakanız yoktu. Niye bu kadar telaşlısınız? Rıza Zarrab bu halkın sorunu değil. Rıza Zarrab rüşvetleri dağıtırken, kara paraları aklarken, bu ülkede suç işlerken, onun dağıttığı rüşvetlere muhatap olmuş, bileğindeki saatle, makaracı bakanlarla bu kişileri siz zamanında yargılasaydınız bugün belki Rıza Zarrab sorununuz olmayacaktı. Ama siz bakanları yargılamak yerine onları korudunuz. Şimdi diyorsunuz ki 'Rıza Zarrab meselesi siyasi bir saldırıdır. Türkiye'ye siyasi bir saldırı yapılıyor.' Ya bizim eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimizin konuşmalarından kaynaklı olarak tutuklanması siyasi mesele olmuyor da, Rıza Zarrab'ın verdiği rüşvet nasıl siyasi bir mesele oluyor?"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, sanatçı Ahmet  Kaya’nın mezarını ziyaret etmesine tepki gösteren Kemalbay, “Siz Ahmet Kaya’yı nasıl anabilirsiniz ki. Onun yoldaşlarını katledenler, onun yoldaşlarını rehin alanlar nasıl anabilir ki. Ama her şeyi kendi politikalarına alet etmeye çalışıyorlar” dedi.

 

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Serpil KemalbayHDPReza ZarrabAKP

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