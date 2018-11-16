HDP'den ortak aday çağrısı: Tek başımıza girip İstanbul'un kaybedilmesine neden olmak istemeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'dan örnek vererek ortak aday çıkarma konusunda muhalefete çağrıda bulundu. Temelli, "Buradaki mesele senin adayın, benim adayım meselesi değil. Biz tek başımıza girip İstanbul'un kaybedilmesine neden oluyorsak biz diğer senaryolara, stretejilere öncelik verebiliriz. Yeter ki o stratejiler HDP'nin hassasiyetlerini yok sayan yerden olmasın” ifadelerini kullandı.

"Bu aday, CHP'nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır"

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Temelli, "Halka dönüp bakacaksınız. Yerelin dinamiklerine, yerelin siyasetine bakacaksınız. Orada insanlar bir araya geliyor ve belli adaylar üzerinde ortaklaşıyorsa o adaylar konusunda siz de sorumluluk alacaksınız, destekleyeceksiniz. AKP iktidarını, Erdoğan rejimini geriletecek her türlü hamlede cesur olmak önemli. Eğer biz İstanbul'u AKP'den almak istiyorsak, bütün hassasiyetleri dikkate alacak bir aday gelmişse karşımıza destek veririz. Böyle bir aday yoksa bu adayı var etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu aday, CHP'nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır."

"Tek başımıza seçime girip muhalefetin kaybetmesine neden olmak istemeyiz"

"Buradaki mesele senin adayın, benim adayım meselesi değil. Biz tek başımıza girip İstanbul'un kaybedilmesine neden oluyorsak biz diğer senaryolara, stretejilere öncelik verebiliriz. Yeter ki o stratejiler HDP'nin hassasiyetlerini yok sayan yerden olmasın."