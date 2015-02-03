HDP'den Murat Boz'lu kampanya açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) adında sosyal medyada 'Oyum HDP'ye adlı bir kampanya başlatıldı.



Kampanyada, Kadir İnanır, Murat Boz, Altan Erkekli, Cüneyt Özdemir, Nazlı Ilıcak, Engin Altan Düzyatan, Sermiyan Midyat, Mert Fırat gibi birçok ünlü isim HDP'li gösterilmişti.



HDP, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 'Oyum HDP'ye çalışmasıyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Fotoğrafların kullanılmasının 'etik ve uygun olmadığını' belirten HDP'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:



Sosyal medyada 'Oyum HDP'ye' spotuyla bazı tanınmış kişilerin fotoğrafları kullanılarak üretilmiş görsellerin kurumsal HDP Sosyal Medya hesaplarıyla herhangi bir ilgisi yoktur.

İyi niyetle hazırlanmış olsa da, kişinin kendi isteği dışında fotoğrafının bu şekilde kullanılması etik olarak uygun değildir. Ayrıca hangi partiye oy vereceğini henüz açıklamamış kişilerin bu şekilde etiketlenmesi hem ciddi yanlış anlamalara neden olabilir, hem de o kişilere ve partimize zarar verebilir.



'Oyum HDP'ye' çalışması yapanlar, izni alınmayan kişilerin fotoğraflarını KESİNLİKLE kullanmamalıdır.



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