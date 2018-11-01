HDP'den MHP ve İyi Parti'ye çağrı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, İyi Parti ve MHP arasındaki tartışmaya partilerinin karıştırılmamasını istedi. Oluç iki partiye çağrıda bulunarak, "İyi Parti ve MHP kendi aralarındaki atışmaya ve kavgaya bizi alet etmekten vazgeçsin" dedi.

Oluç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerine hakkında basın toplantısı düzenledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Tunceli’de donarak hayatını kaybeden 2 askerin ailesine başsağlığı dileyen Oluç, “Değinmek istediğim ilk konu, donarak hayatını kaybeden askerlere ilişkindir. Önce onlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

"Yanıt alamadık"

Meclis’e verilen önergelerle ilgili HDP’nin tutumuna dair doğru olmayan açıklamalar yapıldığını belirten Oluç, şunları söyledi:

“Bu konunun araştırılmasına yönelik önergeye yaptığımız konuşma ve verdiğimiz oylar ile destek verdik. Bu konunun araştırılmasını istedik. Çok açık ve nettir bu durum. Bu önergeyi desteklerken, donarak hayatını kaybeden askerlere de, son dönemlerde çeşitli yerlerde intihar ettiği belirtilen askerlere de değindik. Bu konunun da araştırılması için çeşitli soru önergeleri verdik, ama henüz bir yanıt alamadık. Donarak hayatını kaybeden askerlerin durumunu da şüpheli asker ölümleri olarak değerlendiriyoruz. Bu konuların mutlaka tartışılması gerektiğini söylüyoruz. İyi Parti’nin bu konuda verdiği önergeyi bu nedenlerle destekledik.”

İyi Parti ve MHP arasında tartışmaya HDP’nin de karıştırıldığını ifade eden Saruhan Oluç, “Bizim demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzu bu tartışmalarla yıpratmaya çalışmayın. Meclis’te, hangi partiden gelirse gelsin doğru önerileri destekleme kararlılığımız açıktır. İYİ Parti ve MHP kendi aralarındaki atışmaya ve kavgaya bizi alet etmekten vazgeçsin” diye konuştu.

"Usulsüzlük var"

Bütçe görüşmelerine değinen Oluç, “Sayıştay’ın TMSF raporunda tespit edilen 18 bulgu kapsamında mevzuata aykırı, kamu yararını korumayan, bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve kamunun zarara uğratıldığı görülmektedir. Bu, buz dağının görünen yüzüdür. TMSF bir yolsuzluk, kayırmacılık ve usulsüzlük üssü haline getirilmiştir. OHAL’in hukuksuzluğu ekonomik alanda TMSF ile sürdürülmüştür. Burada ağır ihmal söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporundaki usulsüzlük miktarının 1 milyar 273 milyon TL olduğunu aktaran Saruhan Oluç, “Bu konuda sorumluların görevden alınması, mallarının dondurulması, hesap vermesi gerekmektedir. HDP olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağımızı duyuruyor, savcıları da görevlerini yapmaya davet ediyoruz” dedi.

"Erimeyen tek maaş Cumhurbaşkanının"

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin komisyonda kabul edildiğini söyleyen Saruhan Oluç, “Cumhurbaşkanı’nın maaşına yüzde 26 artış yapıldı. Cumhurbaşkanı maaşı enflasyon karşısında erimeyen tek maaştır, tek örnektir. 74 bin 500 TL bir maaşı var ve buna bir de emekli maaşını eklemek gerekiyor. Bugün bir fedakarlık yapılması gerekiyorsa, -ki gerekiyor, çünkü büyük bir kriz ile karşı karşıya Türkiye- buna Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ve maaşından başlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Bu tam bir intikam teklifi"

Sağlıkla ilgili torba yasa teklifinde ihraç edilen doktorların özel sektörde çalışmasının yasaklanmasının öngörüldüğünü belirten Oluç, şöyle devam etti:

“Kamudan hükümsüz ihraç edilen hekimlerin özel sektörde çalışması da yasaklanmak istenmektedir. Bu tam bir intikam teklifidir. Hekim olmuş ve büyük emekler sarf etmiş insanların, herhangi bir mahkeme hükmü olmadan görevlerinden ihraç edilen on binlerce insanın olduğunu biliyoruz.”

1 Kasım’ın “Dünya Kobani ile Dayanışma Günü” olduğunu söyleyen Saruhan Oluç, “Bu vesile ile 2014 yılında Kobani’de yaşanan ve insanların yurtlarını korumak için gösterdikleri büyük direnişi hatırlatmak istiyoruz. Barbar IŞİD çetelerinin aldığı ilk yenilgi Kobani’de olmuştur ve daha sonra bu yenilginin sonuçları diğer yerlerde de görülmüştür” dedi.

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