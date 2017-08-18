HDP'den Kolombiya'ya mektup: Türkiye'ye esin kaynağı olmasını umuyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Serpil Kemalbay, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) tamamen silahsızlanması üzerine Kolombiya'ya bir mektup yazarak, barışın 'Türkiye'ye de esin ve cesaret kaynağı olmasını' diledi.

Selahattin Demirtaş ve Serpil Kemalbay'ın Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra'a yazdığı mektup şöyle:

Kolombiya halklarını kutluyoruz!

Kolombiya Devleti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki savaş, yapılan çeşitli müzakereler ve anlaşmalar sonunda, FARC'ın elindeki son silahları da BM yetkililerine teslim etmesiyle sona erdi.

Müzakereleri yürüten tarafları, barış çalışmalarını ve görüşmelerini baltalamaya yönelik onlarca girişim karşısında sabırlı, kararlı ve dirayetli duruşlarından dolayı kutluyoruz.

Aktif savaşın bitmiş olması elbette siyasal ve toplumsal barışın tam olarak sağlandığı anlamına gelmiyor. Kolombiya'da şimdi yapılması gereken adalet, eşitlik ve özgürlükler temelinde adil bir siyasal ve toplumsal barışın ilmek ilmek örülmesidir.

260 binden fazla insanın hayatına mal olan Kolombiya'daki savaşın resmen sona ermesi, dünya halkları için barışa yönelik umutları çoğaltmıştır. Yarım asır devam eden bu savaşın bitmesinin başta Türkiye olmak üzere savaş ve çatışmalarla yaralanmış tüm coğrafyalara esin ve cesaret kaynağı olmasını diliyoruz.

Barış, cesaret ve emek ister. Hükümetler sadece kendi iktidarlarını sürdürmeyi değil, her şeye rağmen barışı hedeflediklerinde barış mümkün hale gelir.

Kan ve gözyaşına doymuş olan topraklarımızda da, barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizler, barış ve demokrasi mücadelesini büyük bir azim ve ciddiyetle sürdürme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, demokratik siyasetteki bu kararlı tutumumuz ülkemizde yaşayan tüm halkların ve inançların adil bir barış özlemine ve beklentisine de olumlu bir cevap olacaktır.