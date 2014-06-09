HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Oy istiyorsan çözüm sürecinde devreye gir

Almanya ziyareti sırasında “HDP oylarını istiyorum” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap veren HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “Kemal Bey her zaman bizim tabanımızın desteğini istiyor istemesine ama... Biz de kendisinin çözüm sürecini sahiplenme iddiasını görmek istiyoruz. Daha kapsamlı, eşitlikçi ve kucaklayıcı bir barış projesi olacak mı olmayacak mı, bunu görmek isteriz” dedi.

Ertuğrul Kürkçü’yle görüşen Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, “Kürkçü’nün anlatımına göre HDP kanadı bu görüşmede CHP’ye iki temel mesaj verecek” dedi ve bu nedenleri şöyle sıraladı:

“1. CHP Kürt sorununun çözümünü gerçekten istiyorsa kimseden davet beklemeden harekete geçmelidir.

2. Bu konudaki samimiyetlerini çıkaracakları cumhurbaşkanı adayından anlayacağız. Bakalım AKP’den daha mı ileri, yoksa daha mı geri duran birini çıkaracaklar...”

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (9 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan, “Oy İstiyorsan Devreye Gir” başlıklı yazısı şöyle:

‘Oy İstiyorsan Devreye Gir’

HDP’den Kılıçdaroğlu’na yanıt:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adayı turlarının en kritik görüşmelerinden birini bugün HDP/BDP heyetiyle yapacaktı. Nitekim görüşmeye verdiği önemi dün Hürriyet’te Okan Konuralp’e “HDP tabanının desteğini almak istiyorum. Kürt sorununu çözebilecek tek parti CHP’dir” mesajı vererek gösterdi. Kılıçdaroğlu ile görüşecek HDP/BDP heyetinde yer alan Ertuğrul Kürkçü dün Diyarbakır’daydı. Önceki gün Lice’de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ramazan Baran ve Baki Akdemir’in cenaze törenlerine katıldı.

CHP randevusuna ‘Lice’ rötarı

Diğer eşbaşkan Sebahat Tuncel ile birlikte öncelikli gündemleri Lice olduğu için Kılıçdaroğlu randevusunu erteleme düşüncesindeydiler:

“Buradaki (Diyarbakır ve Lice) durum çok gergin. Halkın morale ihtiyacı var. Yarın (bugün) da burada kalıp, salı günü de grup toplantımızı Lice’de yapmak istiyoruz. Birazdan CHP’yi arayarak görüşmeyi haftanın bir başka gününe almayı önereceğiz. Ertelemesek Lice konusu, onların konuşmak istediği gündemin önüne geçecek. İki taraf için de erteleme iyi olabilir.”

Önceki gün yaşanan olaylarda, çözüm sürecinin başladığı Ocak 2013’ten bu yana ikinci kez kan döküldü. Geçen yıl da yine Lice’de, yine kalekol protestosu sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Medeni Yıldırım hayatını kaybetmişti. Kürkçü önceki gün yaşanan çatışmada asıl sorumlu olarak hükümeti görüyor:

“Orada bir yılı aşkın bir direniş var bu kalekollara karşı. Hükümet bu krizi yönetmeyi başaramadı. Güvenlik kuvvetlerini kendi rutiniyle baş başa bıraktı. Sonuçta askerin elinde tüfek varsa ve sivil tarafından komuta edilmiyorsa emirlerin gereğini yapacak. Ve yaptı da. Üç aydır uyarıyorduk, ‘Her an kötü bir şey olabilir’ diye. Ama buna karşın kimse kulak kabartmadı. Ve işte iki can gitti.”

‘Süreç boşa gitti’ duygusu

Diyarbakır’da katıldığı cenaze töreninin havasını da aktaran Kürkçü, şu izlenimleri paylaştı:

“Burada hem üzüntü var hem de öfke. Yürütülen çözüm sürecinin boşa çıktığı, ham olduğu hissiyatı var. ‘Bir buçuk yıl boşa gitmiş’ duyusu. İçinde ‘barış’ geçen cümlelere artık ‘İnanmıyoruz’ ya da ‘Yetti’ diye karşılık veriyorlar. Durum burada oldukça sıkıntılı.”

Lice’de çatışma yaşanırken, Diyarbakır’da iktidar partisi AKP’nin ‘Çözüm Süreci Çalıştayı’ yapıldı. Kürkçü bu konuda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada insanlar barışçı gösteride, itirazlarını ifade etmek için hayat veriyor. Hükümet ise topladığı çalıştayda sürecin diğer tarafında olanlara yağıyor, gürlüyor. Bundan daha anlamsız bir ilişki olabilir mi? Bunlar tamamen AKP’nin hâkimiyetini koruma amacıyla yürüttükleri halkla ilişkiler çalışmaları. Başbakan Erdoğan için her şey bu hâkimiyet mücadelesinin bir parçası. Cumhurbaşkanlığı, çözüm süreci, yolsuzluklar, dinlemeler. Hepsi. O çalıştayda konuşulanlara, yazılanlara dönüp bakmayacaklardır bile.”

'Kılıçdaroğlu’na iki mesaj'

Haftanın ikinci yarısına ertelenen CHP buluşmasında HDP kanadı Kılıçdaroğlu’na ne mesaj verecek? CHP liderinin Almanya’da yaptığı “HDP oylarını istiyorum” sözüne Kürkçü şu yanıtı veriyor:

“Kemal Bey her zaman bizim tabanımızın desteğini istiyor istemesine ama... Biz de kendisinin çözüm sürecini sahiplenme iddiasını görmek istiyoruz. Daha kapsamlı, eşitlikçi ve kucaklayıcı bir barış projesi olacak mı olmayacak mı, bunu görmek isteriz.”

Kürkçü’nün anlatımına göre HDP kanadı bu görüşmede CHP’ye iki temel mesaj verecek:

1. CHP Kürt sorununun çözümünü gerçekten istiyorsa kimseden davet beklemeden harekete geçmelidir.

2. Bu konudaki samimiyetlerini çıkaracakları cumhurbaşkanı adayından anlayacağız. Bakalım AKP’den daha mı ileri, yoksa daha mı geri duran birini çıkaracaklar...

Kalekol tartışması:

Neden mi bahane mi?

HDP Eş Genel Başkanı Kürkçü, Lice’deki olayların sebebinin, TSK tarafından inşası süren ‘kalekollar’ olduğunu belirterek “Bu mesele baş çelişki haline geldi. Hükümet bunun tek taraflı sürmeyeceğini görmelidir. Çözüm sürecinin orta yerinde buralara yeniden karakol inşa ediliyor olması, buralarda çözüm değil güvenlik sürecinin yaşandığı duygu ve düşüncesini besliyor. Buna son verilmedikçe çözüm sürecinin ilerlemesi mümkün gözükmüyor” diyor. Ancak Genelkurmay Başkanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, olayların jandarma timlerine, ses bombası, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişek ile saldırılması ve ateş açılması üzerine başladığı ve ölenlerden birinin karakol mevzisine sızmak isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların PKK tarafından kasıtlı olarak tırmandırıldığı düşüncesindeki güvenlik birimleri yetkililerine göre örgüt “çözüm sürecinde daha çok taviz koparma” ve “bölgenin hâkimi olduğunu halka gösterme” amacıyla şiddet eylemlerini artırıyor. Kalekol tartışmasını da bunun ‘kılıfı’ olarak kullanıyorlar. Karakolların modernizasyonunun sadece Güneydoğu’da değil, ülkenin diğer bölgelerinde de sürdürülen bir çalışma olduğunu vurgulayan kaynaklara göre “Sınırlardan içerilere doğru sıklığı azalarak da olsa güvenlik için karakollara ihtiyaç var. Doğrudan PKK ile ilgili değil. Komşularla ve genel asayişle ilgili. Ama PKK, ileride bölgenin tek hâkimi olmak istediği için bunları engel görüyor. Ve sürekli halkı bunlara karşı provoke ediyor.”