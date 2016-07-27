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Politika

HDP'den, İzmir’de “Darbelere hayır, demokrasi hemen!” mitingi

Miting, “Darbelere hayır, demokrasi hemen” sloganıyla 29 Temmuz’da yapılacak

27 Temmuz 2016 00:56

HDP, "Darbelere hayır, demokrasi hemen" sloganıyla, İzmir'de 29 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda miting yapacak. Mitingde sadece HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konuşacak.

Darbe girişiminin ardından MYK ve PM toplantılarını gerçekleştiren HDP, miting kararı aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Darbelere hayır, demokrasi hemen" sloganıyla İzmir'de 29 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda miting yapacak.

Mitingde sadece Demirtaş'ın konuşacağı bildirildi. 

 

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