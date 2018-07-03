HDP'den İran'a: Penahi'ye verilen idam cezasını durdurun

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İran’da idama mahkum edilen Ramin Hüseyin Penahi için İran Büyükelçi Mohammad Ebrahim Taherian Fard’a mektup gönderdi. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla gönderilen mektupta Penahi’ye verilen idam cezasının derhal durdurulması ve evrensel hukuk standartlarına uygun bir adil yargılanma sürecinin başlatılması istendi.

İranlı Kürt Ramin Hüseyin Penahi, 16 Ocak 2018’de bir saatten daha kısa süren yargılama sonrasında suçlu bulundu ve ölüm cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Penahi’yi Kürt muhalif grup Komala’ya üyeliği nedeniyle ‘devlete karşı silahlanmak’tan suçlu buldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ailesi, Penahi’nin Senendec’teki Devrim Mahkemesi’ne çıktığında vücudunda işkence izleri taşıdığını, ancak Penahi’nin suçunu ‘itiraf’ etmeye zorlandığı iddialarına yönelik mahkemenin soruşturma emri vermediğini söyledi. 22 yaşındaki Penahi’nin cezasının infazı kamuoyu tepkisiyle ertelendi ancak ölüm cezası her an uygulanabilir.

"İran çağrılara kulak vermeli"

HDP eş genel başkanlarının büyükelçiye gönderdiği mektupta, “Türkiye’de milyonlarca Kürt ve demokrat seçmeni temsil eden Halkların Demokratik Partisi olarak, Penahi’ye verilen idam cezasının derhal durdurulması ve evrensel hukuk standartlarına uygun bir adil yargılanma sürecinin başlatılması için” çağrı yaptılar.