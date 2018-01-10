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HDP’den Hasip Kaplan açıklaması

Hasip Kaplan: Kürt halkının % 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin..!

10 Ocak 2018 01:28

HDP Genel Merkezi’nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadeleriyle ilgili açıklama geldi. 

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” dendi.

"Sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür"

HDP açıklamasını kişisel Twitter hesabından paylaşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, "Sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür!!!" yorumunda bulundu.

"HDP'ye son uyarım..."

HDP'nin açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunan Kaplan, "HDP’ye son uyarım. Halkların, farklı inanançların, emekçilerin, solun, devrimcilerin, emekçilerin en çok birliğini ve dayanışmasını ben savundum, Kürt halkının % 90 oy verdiği partimizde lütfen realiteye dikkat edin..!" dedi. 

Hasip Kaplan: Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa,bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benim de binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizi takının, yoksa çok daha aşır konuşurum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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