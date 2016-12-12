HDP’den Hande Fırat’a: Bir kere de bizi yayına bağlayın merak ettiğiniz soruları cevaplayalım

HDP, Beşiktaş saldırısı sonrası Meclis'ten çıkan bildiriye HDP'nin imza atmamasına ilişkin olarak "Ortak bildiriye neden imza atmadınız” diye soran CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a cevap verdi. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Twitter’dan paylaştığı bir mesajda “Bir kez de bizi bağla yayına, merak ettiğin sorulara cevap verelim. Ama derdin hakikati bilmek değil” dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter’dan yaptığı açıklamada “HDP'nin görüşünü merak eden ama yayına çağırmaya cesaret edemeyen medyanın hali her şeyi ifadeye yetiyor” ifadesini kullandı.

HDP, CNN Türk’ü CNN'e şikâyet etti

HDP, CNN Türk ekranında partileri hakkında konuşulan tartışma programlarında kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle CNN'e bir mektup yazmıştı. Mektupta, CNN Türk kanalının evrensel basın etik ilkelerini çiğnediği savunulurken "Cevap hakkımız sistematik olarak görmezden geliniyor" denilmişti.

Hande Fırat’ın CNN Türk ekranındaki ifadeleri şöyleydi:

AKP, CHP ve MHP Dolmabahçe ve Maçka’daki terör saldırıya karşı ortak bir bildiri hazırlamıştı. Ortak bildiri Meclis Genel Kurulu'nda okunmuştu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bu bildiride bizim de imzamız olabilir ancak görüşlerimiz dikkate alınmadı" diyerek farklı bir bildiri okumuştu. AKP, CHP ve MHP’nin okuduğu bildiri CNN Türk ekranında canlı yayınlanırken, HDP’ninki canlı yayınlanmamıştı. HDP’li Beştaş’ın okuduğu açıklamada “Biz ayrışmanın değil ortaklaşmanın formüllerini bulma çabasını sürdüreceğiz. Bildiriye imza atmadığımız da üç siyasi parti grubu da biliyor, önerilerimiz dikkate alınsaydı bizim de imzamız olacaktı. Tüm Türkiye’ye başsağlığı diyorum. Acılar hepimizin acıları” ifadeleri yer almıştı.

HDP'den açıklama

HDP, daha sonra basına şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat; CNN Türk Televizyonunda bugün yayınlanan ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de yorumcu olarak bulunduğu Parametre programında, Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşen saldırı sonrası TBMM’de 3 parti tarafından hazırlanan metne ilişkin partimizin tutumu ve bu saldırıya karşı partimizin net duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir.

"Partimize uygulanan medya ambargosu nedeniyle gözden kaçırılmış olabileceği düşüncesiyle; metni neden imzalamadığımıza dair dün paylaştığımız bilgi notu, saldırıyı en sert biçimde kınadığımızı ifade ettiğimiz ve Adana Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş tarafından Meclis Genel Kurulunda da okunan açıklamamız ve cezaevinde tutulan Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş tarafından kaleme alınan açıklama Sayın Fırat ve Sayın Çelik'e iletilmiştir."



Sağlık Bakanı: Terörü lanetliyor musunuz?

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, HDP'li vekillere seslenerek Akdağ, "Sayın Kerestecioğlu'na bir çift lafım var. Lütfen bu çatı altında samimi olalım birbirimize karşı ve mugalata yapmayı bırakalım. Size bir teklifim var. Hepimizin yüreğini yakan bu hain saldırıların müsebbibi belli PKK terör örgütü. Şu cümleyi Meclis kürsüsünden ifade eder misiniz. Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum. Yapamıyorsunuz, bir kere bile yapmadınız!" dedi.

Kerestecioğlu: Nefretle şiddetle kınıyoruz

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Bakan Recep Akdağ'ın "Terörü lanetliyor musunuz?" sözlerine meclis kürsüsünden yanıt verdi. Kerestecioğlu, saldırıyı kürsüde nefretle şiddetle kınadığını belirtti. Kerestecioğlu’nun ifadeleri şöyle: