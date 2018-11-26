HDP'den gözaltılara ilişkin açıklama

İzmir'de savcılık 28 HDP üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah saatlerinde aralarında HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz ve HDP PM Üyesi Gülay Bilici'nin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. HDP İzmir İl Örgütü tarafından gözaltılara ilişkin olarak açıklama geldi. Açıklamada, “Yoldaşlarımıza yönelik baskılar partimizi zedelemek içindir, fakat yılmamızın hiç yolu yoktur" dendi.

TIKLAYIN - Sendikacı ve HDP'lilere operasyon; çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da da çok sayıda sendikacı ve siyasetçinin evine, polis tarafından baskın düzenlendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, HDP Menemen İlçe Başkanlığı seçimlerinde eski il Başkanı Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.’nın konuşmalarında Öcalan’ı övdükleri öne sürüldü.

HDP üyeleri ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

HDP İzmir İl Örgütü, gözaltıları sosyal medya hesabından, “Yoldaşlarımıza yönelik baskılar partimizi zedelemek içindir, fakat yılmamızın hiç yolu yoktur. Kongre sürecimiz öncesi iki önceki dönem il eş başkanımızı da gözaltına almak ne kongre sürecimiz ne de mücadelemizi baltalayamayacak!” şeklinde duyurdu.