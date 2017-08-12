HDP'den, Eren Bülbül için taziye mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Trabzon'da PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül için taziye mesajı yayınladı.

Kemalbay'ın başsağlığı mesajı şöyle:

"Trabzon’un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz. Eren Bülbül’e rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Barışı ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz. 'Ölüm' ve 'çocuk' sözcüklerinin yan yana durmayacağı günler için çabalarımızı sürdüreceğiz."