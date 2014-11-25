HDP'den Erdoğan'a: Feministleri anlasaydınız, demokrasi yerlerde sürünmezdi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kadınla erkek eşit değildir, bu onların fıtratına terstir” sözlerine tepki göstererek, “Feministleri birazcık olsun anlayabilseydiniz demokrasi bugün bu ülkede bu kadar yerlerde sürünmezdi” dedi.

Yüksekdağ, çözüm süreci konusunda kadınların önemine de değinerek, “Çözüm süreci yaşanıyor. Sürecin doğru temelde ilerlemesi için kulağımızı kadınlara vermemiz gerekiyor. İktidar kadınların sözlerini dinleseydi bugün bu ülkede 10 kere barış olmuştu, dinlemediği için bugün çözüm süreci ilerleyemiyor” ifadelerini kullandı.

Figen Yüksekdağ, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Yüksekdağ’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bugün aramızda olan kadın örgütü temsilcilerini, Barış Annelerini, Gezi şehit annelerini saygıyla selamlıyorum. Bugün 25 Kasım. Diğer grup toplantılarının aksine sadece kadını konuşacağız. Her gün konuşulması gereken bir özgürleşme arayışını.

Bir yerde şiddetin dili konuşuluyorsa bundan en fazla zarar gören kadınlardır. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi.

Kadına yönelik şiddet politik bir mesele olarak görülmediği için her gün 5 kadının öldürülmesine yol açan bir katliam yaşanıyor.

Kadın örgütleri aylardan bu yana "Meclis kadın cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplansın" çağrısı yapıyor. Meclis buna sağır.

Kaç kadının öldürülmesi gerekiyor?

Bu meclisin "Kadın Cinayetlerini Önleme" acil gündemiyle olağanüstü olarak toplanması için daha kaç kadının öldürülmesi gerekiyor. Meclis derhal ve acil gündemli olarak kadın cinayetlerini durdurmak için bir araya gelmeli, Hükümet sorumluluk üstlenmelidir. Artan kadın ölümleri ve trans cinayetleri karşısında toplumun vicdanını harekete geçirmek için oynadığımız öncü rolü sürdüreceğiz.

Devlet sorumluluklarını yerine getirmek yerine...

Devlet sorumluluklarını yerine getirmek yerine her gün kadın hak ve özgürlük mücadelesini tartışmaya açıyor, çarpıtmaya çalışıyor. Bir Cumhurbaşkanı "Eşitlik kadının fıtratında yoktur" diyorsa eşitliği kadın için değil tüm toplum için mumla arasanız bulamazsınız. Kadın korunması gereken bir cinsse iktidarınız boyunca ne yaptınız?

Erdoğan'ın zihninde eşit değildir

"Kadın da olsa çocuk da olsa gereğini yapın" deyip polisinizi halkın üzerine salarken bunu gözetmiş miydiniz Sayın Erdoğan? İş yerlerinde fabrikalarda çalışan kadınları ne kadar gözettiniz? Kaç iş yerinde kreşiniz var? Kadınlar iş yaşamında hem daha çok mücadele etmek zorunda kalıyor hem de erkeklerle eşit ücret bile alamıyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz: AKP Hükümeti ve Erdoğan'ın zihniyetinde kadın ve erkek, hak ve özgürlük alanında asla eşit değildir.

Kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesi bugün toplumun yüz akıdır. Bu mücadelenin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz.

Utanç tablosudur

Feministleri birazcık olsun anlayabilseydiniz demokrasi bugün bu ülkede bu kadar yerlerde sürünmezdi. Elimdeki AKP'nin kalkınma tablosu değil, durmadan yükselen kadın ölümleri grafiğidir. Türkiye'nin utanç tablosudur.

Analara "Sizin yeriniz öbür dünyada cennettir" denilerek bu dünyada cehennem reva görülüyor. Hangi yüzle Barış Annelerine Cumartesi Annelerine, Gezi Annelerine analıktan bahsediyorsunuz. İktidar bu annelere analık dersi veremez, öte dünyayla avutamaz.

Kobane'de direnen kadınları minnetle anıyorum

Direnişin en iyi sahiplendiği yer bugün Rojava’dır. Rojava’da Kobanê’de, Şengal’de direnen kadınları minnetle saygıyla anıyorum.

21. yüzyılda bir zihniyet "Kadınla erkek eşit değildir, bu onların fıtratına terstir" diyor, diğeri kadınları köle pazarlarında satıyor. Bu iki zihniyet arasında bir fark görüyor musunuz siz? Ben göremiyorum.

IŞİD vahşetine karşı acil eylem platformunun devreye girmesini istiyoruz. Bunun için üzerimize düşeni eksiksiz yapacağız. Bizim siyasi mücadelemizin ruhu kadındır, çünkü bizim mücadelemiz daima ezilenden yanadır.

Erkek egemen setlere rağmen mücadele yürütüyoruz

Meclis çatısı altındaki bütün erkek egemen setlere rağmen yıllardır kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Ancak uzun süre yürütülen bu mücadele sonucu mecliste Kadın Cinayetlerini Araştırma Komisyonu oluşturulabilindi. Katliamlarla karşı karşıya kalan kadınların talepleri görülmelidir. İktidarın bu fıtrata sahip olmadığını çok iyi biliyoruz.

Çözüm süreci yaşanıyor. Sürecin doğru temelde ilerlemesi için kulağımızı kadınlara vermemiz gerekiyor. İktidar kadınların sözlerini dinleseydi bugün bu ülkede 10 kere barış olmuştu, dinlemediği için bugün çözüm süreci ilerleyemiyor.

Dersim acısını anlamadan, Alevi açılımı yapamazsınız

Dersim’in kayıp kızları halen kayıp. Bütün coğrafya yıllar boyunca o kızları aradı. Bu acıları anlayamadığınızda siz Alevi açılımı da yapamazsınız, Dersim halkının taleplerine de yanıt veremezsiniz. Barış annelerinin yüreğindeki yangını hissedemezseniz Kürt sorununu da çözemezsiniz. Kadınları dinleyin, onlara ders vermeyin.