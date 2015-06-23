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HDP'den Deniz Baykal'a Feleknas Uca ricası

Türkçe'yi iyi bilmeyen HDP'li Feleknas Uca'nın Meclis'te nasıl yemin edeceği tartışma konusu olmuştu

23 Haziran 2015 14:54

Türkçe konuşmayı iyi bilmeyen ve yemin töreni için günlerdir Türkçe çalışan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın Türkçe kelimelerin telaffuzunda sıkıntı yaşıyor olması bugün Meclis'te geçici başkanlık görevini yürütecek olan Deniz Baykal'a iletildi.

Uca'nın TBMM Genel Kurul kürsüsünden nasıl yemin edeceği konusunda tartışmalar yürütülürken, HDP'nin bugünkü birleşimi yönetecek Baykal 'dan Uca'nın olası yanlış bir telaffuzuna karşı anlayışlı olmasını istediği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre HDP'li Uca'nın Türkçe kelimelerin telaffuzunda sıkıntı yaşıyor olması Baykal'a iletildi. Baykal'ın da HDP'ye telaffuzdan kaynaklı hataları sorun etmeyeceğinin yanıtını verdiği belirtildi.

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