HDP'den Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, yaptıkları toplantılarda seçim sonucunun değerlendirildiğini belirterek, "17 Ocak 2016'da olağan kongremiz gerçekleştirilecek" dedi. Öte yandan Sputnik'te yer alan habere göre, HDP'nin mevcut eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yola devam edeceği belirtildi.

HDP yönetimi, 1 Kasım seçimlerinin ardından 7 Kasım'da il eş başkanları, dün de PM ve MYK toplantılarını gerçekleştirdi ve yaşanan süreci değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre toplantılarda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yola devam kararı alındı.

Partinin yetkili organlarında ise değişikliğe gidilecek.