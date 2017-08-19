HDP'den Demirtaş imzalı özeleştiri: Mevsimlik işçi trajedisinden sorumluluk duyuyorum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sakarya'da yedi fındık işçisinin hayatını kaybetmesi sonrası, mevsimlik işçiler konusunda cezaevinden mesaj yayımladı. Mesajında hükümeti eleştiren Demirtaş, partisine de özeleştiri bulunarak “Mevsimlik işçiliğe, bundan kaynaklı sorunlara çözümler üretme hususunda bizim de eksikliğimizi kabul etmemiz, özeleştiri vermemiz gerekir”dedi.

HDP, Sakarya’da fındık işçilerini taşıyan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yedi kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı kaza hakkında açıklama yaptı. Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş’ın imzasıyla yayınlanan mesajda, mevsimlik tarım işçilerinin ailelerine başsağlığının yanı sıra partiye yönelik bir de özeleştiri yer aldı.

Demirtaş ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyip, mevsimlik işçilerin ‘ulaşım, barınma, sağlık, sosyal güvenlik ve benzeri hiçbir hakkının hükümet güvencesi altında olmadığını’ belirterek, “Hükümet ve Çalışma Bakanlığı bu iş cinayetlerinin birinci dereceden sorumlusudur” ifadelerini kullandı. “Maalesef bu yurttaşlarımız çoğu zaman gittikleri yerlerde istismarlara ve ırkçı saldırılara maruz kalmaktadır” ifadelerini kullanan Demiraş, hükümeti ‘daha özenli, duyarlı ve insan odaklı politikalar’ belirlemeye çağırdı.

“Bizim de ciddi eksikliklerimiz var”

Demirtaş ardından HDP de, “Bununla birlikte mevsimlik işçilerin ağırlıklı olarak Kürt işçilerden oluştuğu ve birçoğunun Kürt illerinden yola çıkarak çalışmaya gittikleri düşünüldüğünde, uzun yıllardır bölgede yerel iktidar olan HDP ve DBP olarak bizim de ciddi eksiklerimiz olduğunu kabul etmek gerekir” ifadeleriyle özeleştiride bulundu.

“İğneyi kendimize de batırmalıyız”

Mevsimlik işçilere kendi idamelerini sağlayacak desteği sunmanın yerel yönetimlerin de görevi olduğunu söyleyen Demirtaş, “Mevsimlik işçiliğe, bundan kaynaklı sorunlara çözümler üretme hususunda bizim de eksikliğimizi kabul etmemiz, özeleştiri vermemiz gerekir. İğneyi kendimize batırmadan sorunlara çözüm bulamayız” dedi.

“Sorumluluk duyuyorum”

Demirtaş, sorumluluk duyduğunu da belirtterek, “Bu yönüyle düşünüldüğünde, mevsimlik işçilikten kaynaklı yaşanan trajediler nedeniyle ayrıca üzgün olduğumun ve sorumluluk duyduğumun bilinmesini isterim. Bütün bu konularda eksiklerimizi gidererek halkımıza layık, toplumsallaşmış, demokratik olarak halkın içinde örgütlenmiş bir demokratik siyaset anlayışı ile çözümler üretmek boynumuzun borcudur” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden kaleme aldığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Sakarya’da meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu mevsimlik çalışan yurttaşlarımızdan yedisi adeta bir iş cinayetinde katledilmişlerdir. Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını yürekten paylaşıyorum.

Yıllardır mevsimlik işçiler konusunda gerekli tedbirleri almayan hükümet ve Çalışma Bakanlığı bu iş cinayetlerinin birinci dereceden sorumlusudur. Mevsimlik işçilerin ulaşım, barınma, sağlık, sosyal güvenlik ve benzeri hiçbir hakkı hükümet güvencesi altında değildir.

Maalesef bu yurttaşlarımız çoğu zaman gittikleri yerlerde istismarlara ve ırkçı saldırılara maruz kalmaktadır.

Hükümetin ve Çalışma Bakanlığının bu konularda daha özenli, duyarlı, insan odaklı politikalar belirlemesini bekliyoruz.

Bununla birlikte mevsimlik işçilerin ağırlıklı olarak Kürt işçilerden oluştuğu ve birçoğunun Kürt illerinden yola çıkarak çalışmaya gittikleri düşünüldüğünde, uzun yıllardır bölgede yerel iktidar olan HDP ve DBP olarak bizim de ciddi eksiklerimiz olduğunu kabul etmek gerekir.

Yerele dayalı istihdamı arttırmak, yerel ekonomiyi güçlendirecek projeler geliştirmek; insanlarımıza yaşadıkları yerlerde üretime katılarak kendi idamesini sağlayacak desteği sunmak sadece merkezi hükümetin değil, başta yerel yönetimler olmak üzere sivil meclislerin, kent konseylerinin, işveren ve emek örgütlerinin, bir bütün olarak hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

Mevsimlik işçiliğe, bundan kaynaklı sorunlara çözümler üretme hususunda bizim de eksikliğimizi kabul etmemiz, özeleştiri vermemiz gerekir. İğneyi kendimize batırmadan sorunlara çözüm bulamayız.

Bu yönüyle düşünüldüğünde, mevsimlik işçilikten kaynaklı yaşanan trajediler nedeniyle ayrıca üzgün olduğumun ve sorumluluk duyduğumun bilinmesini isterim. Bütün bu konularda eksiklerimizi gidererek halkımıza layık, toplumsallaşmış, demokratik olarak halkın içinde örgütlenmiş bir demokratik siyaset anlayışı ile çözümler üretmek boynumuzun borcudur.

Bir kez daha ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”