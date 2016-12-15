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15 Temmuz Darbe Girişimi

HDP’den ‘darbe komisyonu’ kararı!

Komisyona katılmama kararı alan HDP, kendi raporunu hazırlayacak

15 Aralık 2016 19:28

Hülya Karabağlı

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun bundan sonraki toplantılarına katılmama kararı aldıklarını açıkladı. 

“Komisyon bize göre darbeyi aydınlatamadı, karanlık noktalar açığa kavuşturulamadı” diyen Sancar, bundan sonraki süreçte olası  bir komisyon tartışmasını da anlamlı bulmadıklarını ifade etti.

Mithat SancarSancar, T24’e,  AKP’li Komisyon Başkanlık Divanı'nın 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatmak gibi bir kaygı taşımadığını ifade etti.  

15 Temmuz’un birinci elden öğrenilecek iki ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın komisyonda dinlenilmesine yönelik taleplerin reddedildiğine dikkat çeken Sancar, “Darbeyi aydınlatmak için katkısı olmayacak değişik insanları  dinlemenin, gezilere  katılmanın  bir anlamı yok. Bunlar bize göre turistik bir gezi. O nedenle toplantılara katılmama kararı aldık” dedi.

HDP, komisyonun kalan süresinde kendi raporunu hazırlayıp kamuoyunu açıklayacak. 

 

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