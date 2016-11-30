HDP'den CNN Türk'e tepki: 90'lardaki TRT yayınına döndü!

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Özgür Kadın Hareketi (TJA) Koordinasyonu Üyesi Sara Aktaş'ın gözaltına alınmasının ardından medyada yer alan haberlere tepki gösterdi. Ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya oldukları belirten Konca, "Özellikle CNN Türk bu tutumuyla 1990'larda Anadolu'dan Görünüm yapan Türkiye medyasına döndü" dedi. Aktaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Konca, medyaya da "Türkiye'de hayırlı bir iş yapmak istiyorsanız, Türkiye'nin özgürleşmesi, demokratikleşmesi, bu çeteleşme ve faşizm siyasetinden vazgeçilmesi yönünde yayın yapın" diye seslendi.

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"Abdullah Ağar kimdir?"

CNN Türk'ün Aktaş’ın gözaltına alınması haberinden dakikalar sonra, Abdullah Ağar’ı yayına bağlamasını eleştiren Konca, şöyle konuştu:

“Sara Aktaş’ı KCK Türkiye sorumlusu diye lanse edenlere, özellikle CNN Türk’e sormak istiyoruz: Güvenlik ve terör uzmanı diye programlarınıza çıkardığınız Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar, CNN Türk’teki programa katılarak ‘Çok hayırlı bir ele geçirmedir, eğer Sara Aktaş konuşursa, KCK’nin global güçlerle ilişkisi açığa çıkacaktır’ diyecek kadar utanç içindedir. CNN Türk’ün bu tutumuyla, Türkiye medyasının 90’larda Anadolu’dan Görünüm isimli TRT programlarına geri döndüğünü düşünüyoruz. Biraz etik!”

"Hesabını vereceklerdir" "Hesabını vereceklerdir"

Sara Aktaş’ın iki yıl önce cezaevinden çıktığını, KJA üyesi olarak kadın özgürlük çalışmalarını yürüttüğünü belirten Konca, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan KCK’nin global ilişkilerini çözmek istiyorlarsa bu kadar acizler demektir. Doğan Holding kendini hangi çirkin ilişkileri nedeniyle Saray’a teslim ediyorsa bunlar teşhir olur. HDP’nin demokratikleşme mücadelesini, kadının özgürlük mücadelesini manipüle etmeye çalışarak kendilerine bir fayda çıkaramazlar. 90’lardaki haberleri için ‘Yanlış haber yaptık’ diyenler yarın bu haberleri için de ‘yanlış haber’ diyecek ve hesabını verecekler. Bu haberler, polis devletinin yaklaşımıdır.”

“Kaçmıyordu, ailesi Avrupa’da”

Konca, Sara Aktaş’ın sahte pasaportla yakalandığı iddiasını da reddetti. Aktaş’ın havaalanından önce zaten kontrolden geçtiğini söyleyen Konca şunları ifade etti:

“Sara arkadaşımız sahte kimlikle Almanya’ya kaçmıyordu, ailesi Avrupa’da! Diyarbakır’da ikameti, evi var. Iğdır’dan İstanbul’a gelirken, hangi sahte pasaportla yakalanmış olabilir? Iğdır’da arabası durduruluyor, Iğdır Havaalanı’nda kimliğine bakılıyor, isim karışıklığı oldu denilerek bırakılıyor, uçağa biniyor. İstanbul’da uçaktan inerken alınıyor. Bir saat içerisinde bütün havuz medyası 2009’da hazırlanan iddianameyi çarşaf çarşaf paylaşıyor.”

"Hayırlı bir iş yapmak istiyorsa..."

“Türkiye’nin çok daha ciddi, çok daha büyük sorunları var” diyen Konca sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Medya Türkiye’de hayırlı bir iş yapmak istiyorsa, Türkiyenin özgürleşmesi, demokratikleşmesi, bu çeteleşme ve faşizm siyasetinden vaz geçmesi için topluma mesaj vermeli.”