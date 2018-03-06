HDP'den CHP'ye: Tutarsız ve vicdani değerlerden yoksun açıklamaları üzüntü ile takip ediyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, “Türkiye’deki mültecilerin, Suriye’de savaştırılmak üzere ÖSO’nun emrine verilmesi” açıklamasına HDP’den tepki geldi. Parti adına Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü ve MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu imzası ile yapılan açıklamada “Vicdani ve ahlaki zeminden uzak bir yaklaşımın tezahürüdür” denildi.

CHP Milletvekili Toprak: Suriyeli mülteciler eğitilerek ÖSO bünyesine alınmalı

CHP İstanbul Milletvekilli Erdoğan Toprak, dün 18-41 yaş arasındaki Suriyeli mültecilerin, eğitilerek ÖSO bünyesine alınması gerektiğini söylemişti. Toprak, "Onlar burada oturacak, benim Mehmetçiğim, şehit olacak; o burada yan gelip yatacak, devlet ona para verecek, sağlık harcamasını yapacak" açıklamasında bulunmuştu.

Duvar'da yer alan habere göre, Suriye’den ülkemize sığınan mültecilere yönelik düşmanca politikalara son verin” diyen Ağaoğlu, “Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler hakkında tutarsız ve vicdani değerlerden yoksun açıklamaları HDP olarak üzüntü ile takip ediyoruz. Ana muhalefetin ÖSO gibi demokratik değerler karşıtı çeteleri meşrulaştıran bu tutumunu esefle kınıyoruz. Suriye’deki savaşı daha da körükleyen bu tür önerilerin başta Afrin olmak üzere Suriye’nin geneline bir yararı yoktur. Türkiye’ye sığınmış olan Suriyelilere yönelik bu ayırımcı ve ötekileştirici tavır da kabul edilemez” dedi.

"İfade özgürlüğü ve protesto hakkına tehdit"

AKP'nin Afrin politikasının CHP tarafından desteklendiğini ileri süren HDP MYK Üyesi Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle: “Öte yandan iktidar sözcülerinin 350 bin mülteciyi işgal edilmeye çalışılan Afrin’e nakletme planları da uluslararası hukuka aykırı bir ‘nüfus kaydırma’ girişimidir ve Cenevre Konvansiyonu’na göre aleni bir savaş suçudur. AKP iktidarının bölgeyi yeni bir savaş alanına dönüştüren bu politikasının ana muhalefet tarafından destekleniyor olması, savaş karşıtı kesimlerin ifade özgürlüğü ve protesto hakkına yönelik de bir tehdittir. Bizler, mültecilerin başta yaşam hakkı olmak üzere tüm haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Suriyeli sığınmacıların yeniden ölüme sürüklenmelerine veya yeni savaş suçlarına dahil edilmelerine karşı güçlü bir muhalefet yürüteceğiz.”