T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'den CHP'ye: Tutarsız ve vicdani değerlerden yoksun açıklamaları üzüntü ile takip ediyoruz

CHP Milletvekilli Erdoğan Toprak, dün 18-41 yaş arasındaki Suriyeli mültecilerin, eğitilerek ÖSO bünyesine alınması gerektiğini söylemişti

06 Mart 2018 00:04

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, “Türkiye’deki mültecilerin, Suriye’de savaştırılmak üzere ÖSO’nun emrine verilmesi” açıklamasına HDP’den tepki geldi. Parti adına Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü ve MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu imzası ile yapılan açıklamada “Vicdani ve ahlaki zeminden uzak bir yaklaşımın tezahürüdür” denildi.

CHP Milletvekili Toprak: Suriyeli mülteciler eğitilerek ÖSO bünyesine alınmalı

CHP İstanbul Milletvekilli  Erdoğan Toprak, dün 18-41 yaş arasındaki Suriyeli mültecilerin, eğitilerek ÖSO bünyesine alınması gerektiğini söylemişti. Toprak, "Onlar burada oturacak, benim Mehmetçiğim, şehit olacak; o burada yan gelip yatacak, devlet ona para verecek, sağlık harcamasını yapacak" açıklamasında bulunmuştu.

Duvar'da yer alan habere göre, Suriye’den ülkemize sığınan mültecilere yönelik düşmanca politikalara son verin” diyen Ağaoğlu, “Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler hakkında tutarsız ve vicdani değerlerden yoksun açıklamaları HDP olarak üzüntü ile takip ediyoruz. Ana muhalefetin ÖSO gibi demokratik değerler karşıtı çeteleri meşrulaştıran bu tutumunu esefle kınıyoruz. Suriye’deki savaşı daha da körükleyen bu tür önerilerin başta Afrin olmak üzere Suriye’nin geneline bir yararı yoktur. Türkiye’ye sığınmış olan Suriyelilere yönelik bu ayırımcı ve ötekileştirici tavır da kabul edilemez” dedi.

"İfade özgürlüğü ve protesto hakkına tehdit"

AKP'nin Afrin politikasının CHP tarafından desteklendiğini ileri süren HDP MYK Üyesi Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle: “Öte yandan iktidar sözcülerinin 350 bin mülteciyi işgal edilmeye çalışılan Afrin’e nakletme planları da uluslararası hukuka aykırı bir ‘nüfus kaydırma’ girişimidir ve Cenevre Konvansiyonu’na göre aleni bir savaş suçudur. AKP iktidarının bölgeyi yeni bir savaş alanına dönüştüren bu politikasının ana muhalefet tarafından destekleniyor olması, savaş karşıtı kesimlerin ifade özgürlüğü ve protesto hakkına yönelik de bir tehdittir. Bizler, mültecilerin başta yaşam hakkı olmak üzere tüm haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Suriyeli sığınmacıların yeniden ölüme sürüklenmelerine veya yeni savaş suçlarına dahil edilmelerine karşı güçlü bir muhalefet yürüteceğiz.” 

ETİKETLER

HDPCHPSuriyegöçmenAfrinÖSO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24