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CHP Milletvekili Toprak: Suriyeli mülteciler eğitilerek ÖSO bünyesine alınmalı

"Bu 890 bin kişiyi ben yıllardır besliyorum, sağlığına her şeyine destek veriyorum ama nöbet sırası onlarda"

05 Mart 2018 01:40

CHP İstanbul Milletvekilli  Erdoğan Toprak, 18-41 yaş arasındaki Suriyeli mültecilerin, eğitilerek ÖSO bünyesine alınması gerektiğini söyledi. Toprak, "Onlar burada oturacak, benim Mehmetçiğim, şehit olacak; o burada yan gelip yatacak, devlet ona para verecek, sağlık harcamasını yapacak" dedi.

CHP'li Toprak, Halk TV yayınına katıldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Türkiye'de 4 milyon Suriyeli mülteci olduğunu söyleyen Toprak, "Bu 4 milyon Suriyeli içerisinde 18-41 yaşları arasında 890 bin kişi var" dedi. Toprak, şunları söyledi:

"Bu 890 bin kişiyi ben yıllardır besliyorum, sağlığına her şeyine destek veriyorum ama nöbet sırası onlarda. Kendi vatanını kurtarması gereken o. Bir an evvel eğitilip, donatılıp Özgür Suriye Ordusu'na katılması lazım. Çünkü o coğrafyayı onlar bilir, o coğrafyadaki araziyi, iletişimi onlar bilir."

"Onlar burada oturacak, benim Mehmetçiğim, 20 yaşındaki eli kınalı çocuğum şehit olacak; o burada yan gelip yatacak, devlet ona para verecek, sağlık harcamasını yapacak. Bir Türk vatandaşı burada sağlık harcamasına katkı payı verir onlar vermezler. Bir Türk vatandaşı işyeri açtığında vergi verir, onlar vermezler. Ama artık onların nöbet sırası geldi."

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