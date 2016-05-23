HDP’den CHP’ye “Anayasa Mahkemesi’ne gidelim” çağrısı

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, CHP milletvekillerine dokunulmazlıklarla ilgili anayasa teklifi değişikliği kanununu Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için imza vermesi çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerine dokunulmazlıklarla ilgili anayasa teklifi değişikliği kanununu Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için imza vermesi çağrısı yaptı.

Anayasa Mahkemesi’ne toplu başvuru için ise 110 vekilin imzası gerekiyor. HDP’nin vekil sayısı 58 olduğu için 52 vekilin imzasına daha ihtiyacı var.

“İmzaların tamamlanması için vicdanlara sesleniyoruz”

Demirel, dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Mahkemesine taşınmasına ilişkin imza kampanyası başlattıklarını, imzaların tamamlanması durumunda bu hafta içinde mahkemeye başvuruyu hedeflediklerini belirtti.

Demirel, “CHP’nin de katkısıyla dokunulmazlıkların kaldırılması adı altında yasal ve anayasal hakların ihlal edildiği, hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirildi. Biz bu aykırı düzenlemenin Anayasa Mahkemesine taşınmasına ilişkin imza kampanyamızı başlattık. Sayımızın yetmediğini biliyoruz. İmzaların tamamlanması için vicdanlara sesleniyoruz. Tarih önünde başının eğik olmasını istemeyen bütün milletvekillerine destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz diye konuştu.

Bir gazetecenin, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye destek veren milletvekillerini atmakla tehdit ettiği yönünde haberler var. Nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Demirel, bunun bir iddia olduğunu belirterek, “Biz CHP’de vicdanlı milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Bizce onların yeri artık CHP olmamalıdır. Bu darbeye ve başkanlık sistemine ortak olmamalılar” yanıtını verdi.

Demirel, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de bireysel başvuruları da bu hafta içerisinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Baluken’den Kılıçdaroğlu’na tepki

İdris Baluken, bazı milletvekilleri ile Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yaptığı ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Baluken şöyle konuştu:

“CHP’nin bu darbe teklifiyle ilgili tutumundan rahatsız olan çok sayıda milletvekilinin olduğunu biliyoruz. 100’e yakın milletvekilinin Antalya kampında da bu konuyu gündeme getirdiklerini ve çok sert tartışmaların yaşandığını biliyoruz. Bu rahatsızlığını dile getiren milletvekilleri arkadaşlar Anayasa Mahkemesi’ne anayasa aykırı bu madenin iptal edilmesi için başvurmayı düşündüklerini bize illettiler. Ancak bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini tehdit etmesi tam bir Erdoğan taklidine başvurma yöntemidir.

İmza veririnseniz ya istifa ederseniz, ya HDP’ye gidersiniz’ diyor. Gizli oylama sırasında Erdoğan’ın komiserlerinin AKP’li milletvekilleri üzerinde oluşturduğu baskının bir başta türüdür. Milletvekili iradesini hiçe saymadır. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması ne olursa olsun, CHP’li milletvekillerinin kararlı bir şekilde anayasa aykırı olan bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için ya kendi tekliflerine sahip çıkmalarını ya da bugün yarın kamuoyuna deklere edilecek olan HDP’nin metnine imza atmalarını bekliyoruz. Doğru olan tutum budur. Demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden yana olan bütün halklarımızın CHP’den beklentisi de budur.”