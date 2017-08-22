T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'den Bülent Uluer mesajı

ANKARA (DHA) - HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Bülent Uluer'in vefat etmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bülent Uluer'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

22 Ağustos 2017 19:07

ANKARA (DHA) - HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Bülent Uluer\'in vefat etmesine ilişkin yapılan açıklamada, \"Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye devrim ve sosyalizm mücadelesinin sembol isimlerinden Bülent Uluer\'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, yakınlarının, tüm dostlarının ve yoldaşlarının başı sağolsun\" denildi. 

78 kuşağının öğrenci önderlerinden Bülent Uluer\'in vefat etmesine ilişkin HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:  \"Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye devrim ve sosyalizm mücadelesinin sembol isimlerinden Bülent Uluer\'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, yakınlarının, tüm dostlarının ve yoldaşlarının başı sağolsun. Bülent Uluer, 70\'li yıllarda devrimci gençlik hareketinin önderlerinden biri olarak özgürlük ve demokrasi mücadelesine büyük katkıda bulundu. Her daim ezilenlerin ve halkların mücadelesinin bir parçası oldu. Bir Çerkes olarak Kürt halkı başta olmak üzere bütün Türkiye halklarının eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etti. Milletvekili adayımız ve mücadele arkadaşımız olarak ülkenin bütün farklı halklarının ve inançlarının demokratik ve eşit ortak geleceği için çabaladı. Mücadele dolu yaşamıyla unutulmayacak isimler arasına girmiş olan Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.\" 

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAHDP Merkez Yürütme KuruluBülent UluerUluerTürkiyeAilesininHerBirKürtMilletvekiliMücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24