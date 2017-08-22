HDP'den Bülent Uluer mesajı

ANKARA (DHA) - HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Bülent Uluer\'in vefat etmesine ilişkin yapılan açıklamada, \"Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye devrim ve sosyalizm mücadelesinin sembol isimlerinden Bülent Uluer\'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, yakınlarının, tüm dostlarının ve yoldaşlarının başı sağolsun\" denildi.

78 kuşağının öğrenci önderlerinden Bülent Uluer\'in vefat etmesine ilişkin HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye devrim ve sosyalizm mücadelesinin sembol isimlerinden Bülent Uluer\'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, yakınlarının, tüm dostlarının ve yoldaşlarının başı sağolsun. Bülent Uluer, 70\'li yıllarda devrimci gençlik hareketinin önderlerinden biri olarak özgürlük ve demokrasi mücadelesine büyük katkıda bulundu. Her daim ezilenlerin ve halkların mücadelesinin bir parçası oldu. Bir Çerkes olarak Kürt halkı başta olmak üzere bütün Türkiye halklarının eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etti. Milletvekili adayımız ve mücadele arkadaşımız olarak ülkenin bütün farklı halklarının ve inançlarının demokratik ve eşit ortak geleceği için çabaladı. Mücadele dolu yaşamıyla unutulmayacak isimler arasına girmiş olan Bülent Uluer\'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.\"



