HDP’den Baydemir gündemli toplantı: Bugün protesto, yarın bütçeye devam

HDP, TBMM Genel Kurulu’nda Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in iki birleşimden uzaklaştırma cezası alması üzerine milletvekilleriyle durum değerlendirmesi toplantısı yaptı. Uzun süren toplantıda, edinilen bilgilere göre, bunda sonra Meclis’te izlenecek yol konusunda görüş alışverişi yapıldı. Baydemir kararına protesto için bugün Genel Kurul’a girmeyen HDP, yarın bütçe mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

Osman Baydemir’in iki birleşimden uzaklaştırma kararı öncesinde oylama öncesinde kürsüden yaptığı savunmasının tam metni ise şöyle:

“Bu tartışma alanına dair bugün sizlere olan hitabım bir savunma değil; yüreğimden bizi izleyenlerin, milyonların yüreğine bir hitaptır. Rabb'ime binlerce kez şükürler olsun ki Osman Baydemir kulu bütün hayatı boyunca zulüm kimden gelirse gelsin ve yanlış kimden gelirse gelsin sırtını bir tek Hakk'a dayayarak haklının, mazlumun yanında olmanın arayışı ve gayreti içerisinde oldu.”

“Hâlen ama hâlen bütün bu olup bitenlere rağmen, bütün bu yıkımlara rağmen, bütün gözyaşlarına, kana rağmen, hâlen kardeşliğine inandığım Türk halkının kalbine, vicdanına ve aklına hitap etmeye çalışacağım Kürt halkının bir evladı olarak. Kürt halkının eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin karınca kararınca bir neferi olarak.

Rabbim bana nasip etti, hiçbir zaman gizli bir ajandam olmadı, bundan sonra da gizli bir ajandam olmayacak. Doğruyu, hakikati, masaya koymazsak hiçbir sorunumuzu çözemeyiz biz. Bundan yüz yıllar önce "Dünya yuvarlaktır" dediği için insanlar yargılandılar. "Hayır, ne münasebet, dünya tepsidir" dediler.”

“Kürdistan’a "Kürdistan" demek suç değildir”

“Sayın Başkan, Kürdistan’a "Kürdistan" demek suç değildir. Kürdistan’a "Kürdistan" demek suç olmamalıdır. 1991 yılında sizin lideriniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlamış olduğu raporu okuyun, o rapora bir göz atın. Sizin lideriniz, lider olarak gördüğünüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu o raporda "Kürdistan" ibaresi ne anlama geliyor, onu hep beraber göreceksiniz. Bugün bu Parlamento’nun, iki yıllık savaş, iki yıllık çatışmadan kaynaklı tüm siyasi partiler ve gruplar açısından nereye savrulduğunun da bir göstergesidir bugünkü tartışma.”

“Kürdistan bütünlüğün bir parçasıdır”

“Ben bir kez daha söylüyorum: Osman Baydemir olarak Türkiye coğrafyasının bütünlük içerisinde tüm parçalarının özgür ismiyle, diliyle, kültürüyle varlığını sürdürebilmesi bekanın yegâne teminatıdır. Dolayısıyla Kürdistan bütünlüğün bir parçasıdır. Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum: Kürdistan bütünün bir parçasıdır ve o bütünün parçasının ilelebet ayrılmaması için adalete ihtiyacımız var, eşitliğe ihtiyacımız var, birbirimizi duymaya, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var.”

“Evet, Kürt’üm ve Kürdistanlıyım”

“Ben bugün hakka ve hakikate aykırı bir beyanda bulunursam başımı yastığa vurduğumda Hakk'a hesap veremem. Evet, ben Kürt'üm, Kürt halkının bir evladıyım ve Kürdistanlıyım. Bunu inkâr edemem, inkâr etmedim, Rabbi'm bana inkâr etmeyi nasip etmesin.

"Tahir Elçi'ye yaptığınızı bana da yapabilirsiniz ama Kürdistan gerçekliğini yok edemezsiniz"

Tarihi çarpıtmak, tarihi yok saymak, ötekileştirmek, yasaklamak sorunları çözmüş olsaydı, bugüne kadar bu sorun 40 senedir çözülmüş olurdu. Dolayısıyla, yasakla bu sorun çözülmez. Sizin gücünüz var, ordunuz var, polis teşkilatınız var, oylarınız var, medya organınız var. Tahir Elçi'ye yaptığınızın aynısını bana da yapabilirsiniz, siyasi lince tabi tutabilirsiniz, hayatıma kastedebilirsiniz, beni öldürtebilirsiniz ama Kürdistan gerçekliğini yok edemezsiniz.

Gelin istişare yöntemiyle, gelin diyalog yöntemiyle, gelin birbirimizi anlayarak, gelin hakikate hep birlikte sahip çıkarak bu sorunun köklü çözümünü hep birlikte bulalım. Bakın, 2013, 2014, 2015 yılları, çatışmanın, şiddetin, silahın, susmuş olduğu yıllarda hiçbir tabu yoktu. Kürdistan tabu olmaktan çıkmıştı. Şimdi, bir kez daha AKP Grubu, kendi geçmişini de reddederek o tabulara geri dönüyor.”

“Siz, Osman Baydemir'i Meclisten atabilirsiniz, vekilliğini düşürebilirsiniz… Bu sizin elinizde, buna gücünüz yeter ama Osman Baydemir'in yüreğindekini ve zihnindekini çıkaramazsınız. Hakikati örtemezsiniz, hakikati yok edemezsiniz. Hakikat, mutlak suretle, hak olan galip gelecektir, yaşam bulacaktır.”

“Bir kez daha söylüyorum: Yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği, yaşasın Anadolu ve Mezopotamya halklarının kardeşliği, gönüllü birlikteliği, yaşasın özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış ve birlikte yaşam.”