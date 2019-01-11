HDP'den batıda her il için farklı strateji

HDP batı illerinde alacağı tutumu belirlemek için yeni bir çalışma başlattı. Batıdaki tüm illerle ilgili tek tek rapor hazırlanacak. İldeki ittifak durumu, belediye başkanının değişme olasılığı gibi durumlar üzerinden her kent için farklı strateji belirlenecek.

HDP, 2 büyükşehir, 4 il, 35 ilçe eş belediye başkanı olmak üzere 41 merkezdeki adaylarını açıkladı. Bundan sonra da başta kayyım atanan merkezler olmak üzere doğu illerinde gösterilecek adaylar gruplar halinde açıklanmaya devam edecek.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre HDP’de batı illerinde alınacak tutuma dair tartışma ise sürüyor.

Batı illeri için 3 öneri

Edinilen bilgiye göre öneriler arasında batı illerinin tamamında belediye başkanı adayı çıkarmak var. Bir diğer önerisi batı illerinde belediye başkan adayı göstermemek. Bu öneriyi savunanlar seçimin genel seçim olarak değerlendirilip seçmenin sandığa sadece belediye meclis üyeliği seçimi için çağrılabileceğini, seçmenin belediye başkanlığı seçiminde ise serbest bırakılabileceği düşüncesinde.

Üzerinde durulan üçüncü öneri ise her ilde farklı tutum alınması yönünde. Bu öneriye göre tüm batı illeri için genel bir kural konulmayacak. Her il için aday çıkarma, aday çıkarmama gibi farklı stratejiler uygulanacak.

Batı illeri kategorilere ayrılacak

Parti yöneticilerinden edinilen bilgiye göre seçim işlerini yürüten komisyondan batı illeriyle ilgili tek tek değerlendirme raporu hazırlanması istendi. Raporda illerdeki ittifak durumları, ildeki son seçimlerde hangi partinin ne kadar oy aldığıyla ilgili tablolar ve söz konusu ilin bu seçimde el değiştirme olasılığı gibi değerlendirmeler yer alacak.

Komisyonun hazırladığı çalışmada illerle ilgili, CHP-İYİ Parti ittifakına göre İYİ Parti’nin aday göstereceği iller, CHP’nin aday göstereceği iller, iktidardan muhalefete geçme ihtimali yüksek iller, muhalefetin kaybetme riski bulunmayan iller gibi kategoriler olacak.

Bu hafta sonu toplanması beklenen MYK’ye yetiştirilmesi beklenen bu çalışma doğrultusunda somut veriler üzerinden değerlendirme yapılacak. Örneğin CHP’nin kazanma olasılığı çok yüksek olan ve HDP oyunun etki etmeyeceği bir ilde aday çıkarma kararı verilebilecek. Ya da yarışın başa baş olduğu bir yerde aday çıkarmama kararı alınacak.

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