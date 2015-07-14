HDP'den KCK açıklamasına destek: Kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarını durdurun!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan, "Tüm barajların yapımını durdurma ve bunun için gerilla güçleri dahil her türlü imkanını seferber etme kararı alınmıştır; KCK, barajların ve baraj yapımında kullanılan araçların gerilla güçlerinin hedefinde olacağı" açıklamasına destek veren HDP, hükümete çağrıda bulundu. HDP'den yapılan açıklamada, "Kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarının bir an önce durdurulması için hükümete çağrı yapıyoruz" dendi.

Yapılan açıklamada, "Ayrıca yapımı süren kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarının da bir an önce durdurulması için hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu inşaatlar barış sürecini olumsuz yönde etkilemektedir" ifadelerine yer verildi.

'Barış Bloku çalışmalarına tüm örgütümüzle katkı vereceğiz'

Açıklamada, "Barış için tüm toplumu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu amaçla hayata geçen 'Barış Bloku' çalışmalarına tüm örgütümüzle katkı vereceğiz. Bunun yanı sıra savaşa ve Suriye'de askeri müdahalelere karşı demokratik haklarımızı kullanarak önümüzdeki dönem bir dizi eylemlilik ve parlamento çalışmalarıyla etkin mücadele sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

'Doğa katliamına yönelik tüm projelere HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz'

Doğa katliamına karşı HDP'nin mücadelesinin süreceği belirtilen açıklamada, "Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki HES inşaatları, yeşil yol ve Artvin Cerattepe altın madeni olaylarında olduğu gibi doğa katliamına yönelik tüm projelere HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.