HDP’den Bakan Zeybekci’ye cevap: Aklı lağımda olduğu için dili de lağımda!

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin olarak söylediği “Gitmeyeceğiz, hadi gelin götürün bakalım diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, lağımdan çıkan fare gibi ensesinden tuttuğu gibi mahkemeye götürdü” sözlerine sert bir yanıt verdi.

Bilgen, “Dilini lağıma dolayan zata sadece bir şey söyleyeceğim; dervişin fikri neyse zikri de odur. Belli ki aklı lağımda olduğu için dili de lağımda. Güzel bir fıkra var. Hocaya soruyorlar, ‘Hocam tuvalette sakız çiğnemek caiz midir?’ Hoca cevap veriyor: ‘Dinen bir sakıncası yok. Ama bilmeyen, başka bir şey çiğnediğinizi sanabilir” dedi.

"Korktukça saldırganlaşıyorlar"

Bilgen, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 7. Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma yaptı. Bilgen konuşmasında şunları söyledi:

Yeni Şafak’ta yazan AKP’li bir milletvekili köşe yazısında, bilinen bir örnek olan, 'filmin bir sahnesinde duvarda asılı tüfek varsa, filmin bir yerinde mutlaka kullanılır' örneğini veriyor ve "93 yıl önce duvara asılan tüfeğin belki de kullanılma zamanı gelmiştir" diyor. Kime karşı savaşacaksınız? Türkiye’ye dışarıdan bir saldırı mı var? Yoksa artık iç savaş niyetinizi köşe yazılarına yazacak kadar pervasızlaştınız mı?

Korktukça saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça yalnızlaşıyorlar. İçe kapanıyor, içe kapandıkça da daha çok korkuyorlar. Öyle ki, çocuk kanallarından, çocuk derneklerinden bile korkuyorlar.

"Putin'in önünde amuda kalkacaklar"

Gençliklerini “Komünistler Moskova’ya” sloganı ile geçirenler, bugün bütün umutlarını Moskova’ya bağlamış durumda. Müttefikleriyle Minbiç'e, El Bab’a girme izni almanın Putin’in önünde amuda kalkmak olduğunu düşünüyorlar. Putin’in de, bütün tükürdüklerini yalatmakla yetinmeyeceğini, Batı ile ilişkileri en alt düzeye indirmedikleri sürece onlara istedikleri kapıyı açmayacağını iyi biliyorlar.

Bunun içindir ki, başkanlık hesabının Avrupa ile ilişkiler varken mümkün olamayacağını düşünüp Irak’a girmenin hesaplarını yapıyorlar. Sorulmaz mı, 10 Kasım’da güvenlik yok diye Anıtkabir’de yürüyemeyeceksiniz, sonra da Irak’a mı yürüyeceksiniz? Siz daha Anıtkabir’de yürüyemiyorsunuz.

"Dili lağımda"

Bazıları da, partimize dil uzatarak kendilerini gizlemeye çalışıyor. Bize en çok küfredenlere bir bakıyorsunuz bir kaç gün önce bir yakını Fethullahçı olduğundan tutuklanmış.

Dün de iki bakan dillerine bizleri dolamış. Bizlere yapılan hakaretin muhatabı, eşbaşkanlarımız ve milletvekillerimiz değil, İzmir’den Van’a bu dava için mücadele eden, HDP'ye oy veren herkestir.

Dilini lağıma dolayan zata sadece bir şey söyleyeceğim; dervişin fikri neyse zikri de odur. Belli ki aklı lağımda olduğu için dili de lağımda. Güzel bir fıkra var. Hocaya soruyorlar, “Hocam tuvalette sakız çiğnemek caiz midir?” Hoca cevap veriyor: “Dinen bir sakıncası yok. Ama bilmeyen, başka bir şey çiğnediğinizi sanabilir.”

"Ülkeyi kimin dingonun ahırına çevirdiğini biliyor"

Hayvanlar aleminden söz etmek bir tarım bakanına yakışır, çünkü ahırlardan da sorumlu. Kendisi, ülkeyi aslında kimin dingonun ahırına çevirdiğini biliyor. Ama bu hayvan benzetmelerinde daha ileri gitmesinler. Bizim arkadaşlarımızın, aslanlar gibi gittiğini .ok iyi biliyorlar. 17-25 Aralık’ta kimin nereye saklandığını da tarih yazacak. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı, gece arayıp ulaşamadığı Genelkurmay Başkanını gündüz Meclis’e getirip kahramanlar gibi alkışlatmasının da Türkiye’nin darbe pratiğinde ne anlama geldiğini biliyoruz.

"Dernekler mühürle açılmadı ki mühürle kapansın"

Toplumsal hareketler, toplumsal kazanımlar kalıcıdır. Dernekler gasp edilebilir ama yasalarla kazanılmayanların mühürlerle geri alınamayacağını iyi biliriz. Dernekler mühürlerle açılmadı ki mühürlerle kapansınlar.

Kıblelerini anket firmalarına göre ayarlayanlar nasıl bir hata yaptıklarını anlayacaklar. Ama bunu sağlayacak olan, bizim çabamız, çalışmamızdır. Kendi eksiklerimizi giderip kararlılıkla yol yürüdükçe, hiçbir baskın, hiçbir rehin almanın onların istediği sonucu sağlayamayacağını onlar da göreceklerdir. Zor zamanlarda önemli olan kuyunun derinliği değil, ipin uzunluğudur. Baskıları göğüsleyecek olan örgütlülüğümüzle ilgili çalışma yaparsak, her durumda biz kazanırız. Ve öyle inanıyoruz. Mutlaka kazanacağız.

Tutuklu eş başkanlardan mesaj

Kongrede, tutuklu eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajları da okundu.

Yüksekdağ'ın mesajı şöyle:

En başta kadın iradesini ve direnişini selamlıyorum. Saray'ın yeni Türkiye dediğinin ne olduğu belli; yeni bir diktatörlük. Ama bunun için önce kadınların iradesini ve direnişini kırmaları gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Biz kadınlar buna izin vermeyeceğiz. Kadın yeni yaşamın gücü ve inşası demek. Ve biz bu gücü her yerde; sokakta, fabrikada, hapishanede, Meclis'te yaratıyoruz ve yaratmaya devam edeceğiz. Kadınca direnirken, kadınca gülüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar kazanacak.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

Öncelikle Genel Kurulunuzu selamlıyor, bütün arkadaşlara sevgilerimi iletiyorum. Duygularımızla, coşkumuzla direnişe olan inancımız ve zafere olan bağlılığımızla aranızdayız. Dört duvarlar hiçbir zaman bu mücadele azmimizi köreltemedi. Bizim şahsımızda sadece bunu başaramayacaklar. Bu zorlu günleri hep birlikte, 24 saat çalışarak, örgütlenerek ve direnerek atlatacağız.

HDK’nin tarihsel rolünü oynayacağı bir hamleyi yapacağınızdan kuşkum yoktur.

Kongrenin büyük bir moral ve heyecanla tamamlanmasını diliyorum. Genç ve kadın arkadaşlar başta olmak üzere HDK’nin bütün kadrolarına yürekten selamlarımı iletiyorum.

Şu ana kadar görev yapmış eşsözcüler başta olmak üzere bütün yönetim kademelerine teşekkür ediyoruz. Görev alacak yeni arkadaşlara başarı ve dayanışma dileklerimi iletiyorum. Zafer direnenlerin olacak. Bijî berxwedana gelan. (Yaşasın halkların direnişi.)