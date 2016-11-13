Bakan Zeybekci'den HDP'lilerin tutuklanmasına yorum: Devlet, lağımdan çıkan fare gibi ensesinden tutup mahkemeye götürdü!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, HDP’li vekillerin tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Gitmeyeceğiz, hadi gelin götürün bakalım diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, lağımdan çıkan fare gibi ensesinden tuttuğu gibi mahkemeye götürdü” dedi.

Bakan Zeybekci, Pamukkale’de inşa edilecek Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi’nin temel atma törenine katıldı.

"Türkiye ortalama artmasında bir numara"

Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bu devlet milyarları, eski parayla katrilyonları düşünmeden gözden çıkarıyorsa o zaman devlet olur, ancak o zaman bu bayrak dalgalanır. Bütün bunları yapa yapa Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bir sağlık destanı yazdı. Türkiye ortalama ömrün artmasında dünyada bir numara oldu. Türkiye’nin yaş ortalamasının artış hızında dünyada Türkiye bir numara oldu.”

"Onların işi gücü ihanet etmek"

HDP’li belediye başkanlarını da eleştiren Zeybekci, “Neler çekmedik neler. Aman Sayıştay’dan, Danıştay’dan gelirler. Çözdük tabi ki, risk aldık, sorumluluk aldık. Belediye sahadaki teröriste, bu ülkeye, bu millete ihanete yardım etmek varken, millete hizmet etmek gibi böyle saçma sapan işlerle uğraşır mı onlar. Onların işi gücü ihanet etmek” diye konuştu.

"Bu ülkenin bağımsız

mahkemeleri gereğini yaptı"

Zeybekci, tutuklanan HDP milletvekilleri ile ilgili olaraksa şunları söyledi:

“Darbe başarılı olsaydı, demokrasi kurtulacak mıydı, demokrasi mi kazanacaktı? Şimdi bu milletin mahkemelerine gitmeyiz, tanımayız diyenler CHP’nin, MHP’nin genel başkanı, AK Parti dahil olmak üzere gidip hesap veriyor, mahkemede ifade veriyor. Çıkıyor gerine gerine yağma yok diyor. O kadar da kolay olmaz o işler diyor. Gitmeyeceğiz, hadi gelin götürün bakalım diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, lağımdan çıkan fare gibi ensesinden tuttuğu gibi mahkemeye götürdü. Bu ülkenin bağımsız mahkemeleri, hâkimleri de gereğini yaptı.”