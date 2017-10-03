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HDP'den Bahçeli'ye: Ülkünü sattın!

"Saray’a sütun oldun"

03 Ekim 2017 16:15

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sayın Bahçeli senin HDP’ye bir laf söylemeden 40 kere düşünmen lazım. Bak sen Saray’a sütun oldun. Sütun fazla olur, koltuk değneği oldun. Ülkünü sattın, parti diye bir şey kalmadı" dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Baydemir şu ifadeleri kullandı:

Barcelona halkının duygularını anlamak için Katalan olmanıza gerek yok. Bir Kerküklünün, Hevlerlinin duygu dünyasını anlamak için Kürt olmanıza gerek yok. Anlamak için insan olmak yetiyor, insan olmak!

İki tablo var. Bir tanesi, Demirtaş’ın, Yüksekdağ’ın, milletvekillerimizin zindanda tutulduğu gerçeği. Diğeri de açılış tiyatrosu.

Bu tablodan demokrasi çıkmaz, buradan refah huzur çıkmaz. Bakın Meclis Başkanı’na adeta kendi masasında yancı gibi oturuyor. Bakın yargı kurumlarının başkanlarına. Bu yargı kurumlarının başkanlarından halk adalet bekliyor.

Demirtaş 333 gündür yargı huzuruna çıkarılmış değil. Neden? Çünkü kuvvetler tek bir elde toplanmış. Sizin amacınız yargılama yapmak değil. Çünkü siz o yargılamalarda yargılanmaktan korkuyorsunuz.

Ne diyor 'HDP’lilerin yeri Kandil’dir' diyor. Birazcık akıl olsa 20 milyon bir toplumu arkasına alan bir siyaseti şiddete sevk etmez. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönem bu dönem kadar akli melekelerini yitirmemişti.

Bakıyorsunuz; savaş tezkeresi getiriyorlar. Ya Allah aşkına, savaş tezkeresi. Milletin vekili, milletin evladının ölmesini ister mi? Bu çatı altında kral çıplak diyen tek bir siyasi hareket kaldı, o da HDP’dir.

AKP-MHP koalisyonuyla ülke savaşa sürükleniyor, CHP de buna sol arka yedek lastik oluyor. Sonra dönüp dolaşıp HDP şiddeti destekliyor diyorlar. Kim şiddetten besleniyorsa Allah onun bin kere belasını versin.

"Ülkünü sattın"

Sayın Bahçeli senin HDP’ye bir laf söylemeden 40 kere düşünmen lazım. Bak sen Saray’a sütun oldun. Sütun fazla olur, koltuk değneği oldun. HDP’nin tek bir milletvekili, eş genel başkanlarını yarı yolda bırakmadı. Sen ülkünü sattın, parti diye bir şey kalmadı.

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