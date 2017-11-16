HDP'den AYM'ye: Karar yok hükmünde!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın başvurusuna dair 'kabul edilemez' kararına HDP'den tepki geldi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Karar yok hükmündedir” dedi.

HDP Milletvekilleri, AYM'nin Yıldırım’ın bireysel başvurusunu ret kararını Meclis’te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. HDP Sözcüsü Bilgen, “Mahkeme verdiği karar ile aslında uluslararası rolünü inkar etmiştir. AYM siyasi vesayetin bir parçası olduğunu ortaya koymuştur. Bu karar bundan önceki baskı mekanizmaları gibi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bu karar malumun ilanıdır. Balbay kararının tam tersi bir tutum izleyerek kendini tekzip eden bir tutum izlemiştir. İç hukuk yolu varmış gibi bir açıklama yapılmış, ancak Türkiye’de HDP’ye, akademisyenlere ve gazetecilere düşman hukuku uygulanmaktadır” diye konuştu.

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"Kararın hukuksuzluk olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz"

Gazete Duvar’ın haberine göre, Bilgen’in ardından söz alan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, “Biz kadın milletvekilleri olarak yıllarca kadının her türlü zorluğu göğüsleyerek bu parlamentoda kadın grubu kurduk. Kadınların emeğiyle bir araya geldik. Kadın meclisi olarak da her koşulda siyaseti kadınsızlaştıran, hukuku insansızlaştıran bu yaklaşıma karşı rehine koşullarında da olsa bütün kadınlarla birlikte emeği görünür kılacağız. Bu kararı tanımadığımızı, bu kararın hukuksuzluk olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

"Ortada ne adalet kalmış ne yargılama"

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise “Anayasa Mahkemesi muhteşem kararını vermiş bulunuyor. Gerçekten sormak istiyoruz, Anayasa Mahkemesi bu kararı vermek için mi bir yıl bekledi? Siyasetin yargı üzerinde etkisinin, yönlendirmesinin açık bir şekilde devam ettiğini görüyoruz, ki bir mahkeme kendi içtihadını uygulayamıyor. Bu ülkenin en önemli, en etkili mahkemesi kendi içtihadını uygulayamıyor; milletvekillerinin tutuklu yargılanmamasına ilişkin kendi kararını uygulayamıyor ve Türkiye’nin her tarafına baktığımızda, biz, aslında yargının ne kadar siyaset tarafından yönlendirildiğini görüyoruz. Ortada ne adalet kalmış ne yargılama kalmış” diye konuştu.