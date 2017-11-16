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Anayasa Mahkemesi HDP'li Yıldırım'ın başvurusunu reddetti

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı

16 Kasım 2017 17:27

Anayasa Mahkemesi, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın tutukluluğunun hukuki olmadığı yönündeki başvurusunu reddetti. 

AYM, Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda "tutuklamanın hukuki olmadığına", "ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine" ve "soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına" ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna" ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. 

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

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