HDP'den AYM önünde 'adalet nöbeti'

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM) önünde \'adalet nöbeti\'ne başlayan HDP\'li milletvekilleri, bugün de AYM binası önüne gelerek, nöbete devam etti. AYM önünde açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın dosyasının 307 gündür görüşülmemesine tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi önünde vicdan ve adalet çağrısıyla bir etkinlik süreci başlattıklarını dile getiren Baydemir, \"Türkiye\'deki bütün hukuk otoritelerine çağrıda bulunuyoruz. Tam 307 gündür siyasi bir operasyonla adeta bir merkezden düğmeye basılmak üzere eş genel başkanlarımız grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz tutuklanarak cezaevine konuldular. Şu anda ceza evinde 11 milletvekili var. Ben sorarım Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı\'na: Delegelerine; dünyanın hangi ülkesinde muhalefetten 11 milletvekili cezaevindedir? Kimse bunun bize bir yargılanma süreci olduğunu iddia etmesin. Bu bir yargılama süreci değil. Eğer bu bir yargılamaysa, yargının rutin bir işleyişiyse, o halde 307 gündür Selahattin Demirtaş\'ı tutuklayan mahkeme neden bir duruşma salonu açmıyor\" diye konuştu.

BAYDEMİR: BU, AYNI ZAMANDA BİR İTİRAZDIR

Yargıtay Başkanı\'nın, yargı mekanizması içerisine FETÖ mensuplarının sızmasından yakındığını sözlerine ekleyen HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti:

\"Halil Aksoy milletvekilimiz, eş genel başkanlarımız, şuan da cezaevinde tutulan milletvekillerimizin tamamının fezlekeleri, FETÖ diye görevden alınan ve ya cezaevine konulan polis memurlarının hazırlamış olduğu fezlekelerdir. İddianamelerin neredeyse tamamı bugün cezaevine konulan hakimler ve savcılar tarafından hazırlanmıştır. Eğer siz gerçekten yargı içerisindeki kumpas ekibiyle mücadele ediyorsanız ve onu yargıya çöreklenmiş bir suç örgütü olarak görüyorsanız o halde onların hazırlamış olduğu fezlekeler, iddianameler üzerinden nasıl karar inşa edersiniz? Bu gün burada bulunuşumuz siyasi iktidarın adalet mekanizması üzerinden vesayet politikasını geri çekmesi içindir. Bu aynı zamanda bir itirazdır\"