HDP’den atv’ye suç duyurusu

HDP, Figen Yüksekdağ için ''Vekil Değil Terörist'' alt bandı kullanan atv kanalı için suç duyurusunda bulundu.

HDP’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

ATV kanalında 21 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan "ana haber bülteni" adlı programda, Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ için ''Vekil Değil Terörist'' alt bandı kullanılmıştır.

Düşmanca tavırla hazırlanan 'haber'de, Yüksekdağ hakkında mesnetsiz iddialara yer verilerek kendisinin toplum içinde hedef haline getirilmek istenmesi; söz konusu ifadenin yer aldığı alt bandın Eş Genel Başkanımızı yıpratmaya yönelik, kişilik haklarını tehdit eden saldırgan bir üslupla, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik kastıyla hazırlanmış olması nedenleriyle ATV kanalı sorumlu ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.