HDP'den AKP'lilere: Ortada anayasa değişikliği metni yok, boş deftere imza atıyorlar!

AKP Grubu, her iki liderin ortak anayasa konusunda olumlu açıklamalarının ardından TBMM Genel Kurulu’nda bütün bir gece imza toplamayı sürdürdü. 316 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlayan AKP’de imza atma sırasında milletvekillerinin sosyal medya hesaplarından yansıyan pozlar muhalefeti şaşırttı. Alınan bilgiye göre, MHP kanadında da anayasa metni ortaya çıkmadan takınılan bu tutumdan hoşnutsuzluk duyulduğu belirtilirken HDP sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Genel Kurul'un dünkü oturumunda bu görüntüyü gündeme getirdi ve "Boş kâğıt mı imzalanıyor? Elbette imzalayabilirsiniz, bütün toplumu ilgilendiren bir düzenlemeyle ilgili ortada bir metin yokken, kamuoyuna açıklanmış bir metni yokken bir şeyin imzaya açılmış olması beni şaşırttı" dedi.

Bligen’in konuşması tutanaklara şöyle yansıdı:

"Üç dört saattir, grubunuzda bazı milletvekili arkadaşlar 'Başkanlık hayırlı olsun' hashtag'iyle bir imza atıyorlar ve bu imzayı da sosyal medyada paylaşıyorlar. Benim merak ettiğim soru: Hükûmet Sözcüsü biraz önce bir televizyon kanalında 'Önümüzdeki hafta MHP ile hukukçular görüşecekler ve bir ortak metin çıkaracaklar' dedi. İmzalanan metin nasıl bir metin? Başkanlık mı? Başkanlıksa MHP'nin yaptığı açıklamalardaki 'Cumhurbaşkanlığı' neyi ifade ediyor? Boş kâğıt mı imzalanıyor? Elbette imzalayabilirsiniz, imza sizin, tercih sizin ama doğrusu anayasa gibi bütün toplumu ilgilendiren bir düzenlemeyle ilgili ortada bir metin yokken, kamuoyuna açıklanmış bir metni yokken bir şeyin imzaya açılmış olması beni şaşırttı.

"Şimdi, Rusya'yla ilişkiler konusunda gecenin bu saatinde tabii uzun konuşmalar oldu ama ben, merhum Erzurumlu Naim Hocanın meşhur teravih namazı tarifini -biraz sansürleyerek tabii- sizlere hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz, teravih namazı uzun olduğu için bazen cemaat imamdan daha hızlı rükûya, secdeye gidiyor. O da tabii aslında namazın erkânına uymuyor. Naim Hoca da kendi üslubuyla uyarıyor cemaati, diyor ki: 'Cemaat, benimle yatın, benimle kalkın.'

"Anayasa değişiklik teklifi, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli’nin ortak basın açıklamasından birkaç saat sonra AKP grubunda imzaya açıldı. AKP milletvekillerine son imzalar için Pazartesi günü 12’ye kadar vakitleri olduğu bildirildi. Parlamentoda 317 sandalyesi olan AKP'nin 330 sayısına ulaşmak için AKP milletvekillerinin hepsinin onayına artı olarak 13 milletvekiline ihtiyacı var. Mecliste 40 sandalyesi olan MHP’nin 13 milletvekilinin onayı halinde teklifi referanduma götürecek kapı açılmış olacak."