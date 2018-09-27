HDP'den AİHM'in Abdullah Öcalan kararına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM’in Abdullah Öcalan’ın avukatlarının 8 yıl önce yaptığı kötü muamele başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi. Buldan "Bu karar sadece Sayın Öcalan’a değil, tüm Kürt halkına uygulanan bir karar olarak algılanmalıdır" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM ), Abdullah Öcalan’ın avukatlarının, 2010 yılında yaptığı işkence ve kötü muamele başvurusunu reddetti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve aynı zamanda İmralı Heyet Üyesi Pervin Buldan, AİHM’in kararına tepki gösterdi.

"İmralı sıradan bir cezaevi değil"

Mezopotamya Ajansı'na açıklama yapan Buldan, “Bu yaklaşım sadece Sayın Öcalan’a değil, tüm Kürt halkına uygulanan bir karar olarak algılanmalıdır. Sayın Öcalan sadece 2015 tarihinden tam olarak bir tecrit durumu ile karşı karşıya kalan bir insan değil. Sayın Öcalan, yaklaşık 20 yıldır ağır tecrit ile karşı karşıya kalmıştır. Bununla ilgili başta Türkiye olmak üzere, Avrupa ülkeleri de AİHM de olumsuz tavırlar ve kararlar alma yönünde tutum içerisine girmişlerdir. Biz, sayın Öcalan’ın avukatları, ailesi ve bağımsız heyetlerin Öcalan ile görüşmesi insani ve siyasi olarak en doğal hak olduğunu söylüyoruz. AİHM’nin ret kararını doğru bulmuyoruz" dedi.

“Öcalan sıradan bir insan, sıradan bir tutuklu değil, İmralı Cezaevi de sıradan bir cezaevi değildir" diyen Buldan, "Yıllardır bu cezaevinde uygulanan tecrit kabul edilebilir değildir. Bugün AİHM’in vermiş olduğu kararda tecrit yönündedir. AİHM’in bu kararı Avrupa ülkelerinin Kürt halkına yaklaşımı olarak değerlendirilmelidir. Bu kararın doğru olmadığını ve bu kararın biran önce değiştirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.