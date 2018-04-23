"HDP'de taban Demirtaş'ın adaylığını istiyor; yönetim 30 Nisan'ı bekliyor"

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde parti tabanının yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istediği ifade edildi. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna ortak adayla gireceği öngörüsünde bulunan HDP yönetiminin ise ilk tura kendi adaylarıyla girmeyi planladığı kaydedildi. Parti yönetiminin, Demirtaş'ın adaylığı konusundaki nihai kararı, 30 Nisan'daki duruşma sonrasında vereceği belirtiliyor.

HDP yönetimi, CHP-İYİ Parti ve SP ittifakı öngörüyor

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından pazar günü bir araya gelen HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) erken seçim kararını, partinin olası cumhurbaşkanı adayını ve yaklaşan 1 Mayıs’ gündemine aldı. Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre toplantıda, HDP yöneticilerinin geçen hafta başında Ege ve Akdeniz bölgelerine yaptığı gezilerin değerlendirmesi yapıldı. Parti tabanının bu gezilerde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Demirtaş'ın aday gösterilmesini istediği belirtildi. HDP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna CHP-İYİ Parti ve SP'nin ittifak yaparak tek aday ile katılmasını ön gördüğü kaydedilirken; HDP'nin ise Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılacağı, ikinci tura kalınması halinde kilit parti konumunda yer alacağı konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Demirtaş’ın adaylığı için 30 Nisan’daki duruşma bekleniyor

Parti yönetiminin, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özellikle 30 Nisan'da İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak olan duruşmayı beklediği öğrenildi. Demirtaş'ın, 2013 yılındaki İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 30 Nisan'da son savunmasını yapacağı ve savcının esas hakkındaki mütalaasını vermesi halinde karar çıkabileceği değerlendiriliyor. Partide bir kesimin ise Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı aday olması halinde milletvekili adayı olamayacağını, bu nedenle hakkındaki yargılamaların devam edeceğini savunduğu öğrenildi. Bu kesimin, Demirtaş'ın milletvekili adayı olması yönünde görüş bildirdiği ve konunun da parti yönetiminde tartışıldığı belirtildi.

İttifak görüşmelerine dair 'gayriresmi' bilgilendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak ile tek aday çıkarma arayışında olan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşme trafiği konusunda da HDP'li bazı yetkililerin sadece gayriresmi olarak bilgilendirildiği öğrenildi. HDP yönetiminin 2 gün sonra Parti Meclisi'ni (PM) toplayacağı ve PM'den MYK'nin yetki alacağı öğrenildi.