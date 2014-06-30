HDP'de oybirliğiyle Köşk adayı Demirtaş

Cumhurbaşkanlığı için kadın aday gösterme niyetiyle çalışmalarını başlatan HDP, tüm kesimleri kapsayan bir isim bulamadı. Parti Meclisi’nde, partinin Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildi.

Demirtaş’ın adaylığına Abdullah Öcalan ve KCK’nın da olumlu baktığı öğrenildi. Demirtaş ikinci tura kalmazsa HDP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmesi tartışılıyor.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı önceki gün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında netleşti. Partinin Eşbaşkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında toplanan PM’de görev dağılımı yapıldı ve cumhurbaşkanlığı adayı tartışıldı.

Bir kadın adayla seçime gitmeyi planlayan HDP, ikinci tura kalmayı başaracak nitelikli ve kapsayıcı bir isim bulamadı. Bu nedenle öneriler, Demirtaş üzerinde yoğunlaştı. Demirtaş’ın adaylığa yeşil ışık yakması üzerine tabanda ve parti kurullarında Demirtaş adı tartışmaya açıldı.

İkinci tur hesapları

Demirtaş’ın isminin sadece parti tabanında değil ülke genelinde kabul görmesi PM toplantısında etraflıca ele alındı. Toplantıda Demirtaş’ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi. Demirtaş’ın adaylığına Abdullah Öcalan ve KCK’da olumlu yönde görüş belirttiği öğrenildi. Demirtaş’ın adaylığı bugün, çeşitli sivil toplum örgütlerinden, demokratik kuruluşlardan ve parti bileşenlerinden gelen temsilcilerin katılımıyla saat 13.00’de, Ankara’da Neva Palas Oteli’nde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna açıklanacak.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre HDP, Demirtaş ile oy oranını artırmayı düşünüyor. Demirtaş’ın ikinci tura kalması konusunda beklenti oluşurken partinin birinci tur için dinamik bir kampanya yürütmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kampanya çerçevesinde her kesimden oy istenecek. Demirtaş’ın, Doğu ve Güneydoğu’daki oyların yanısıra Batı’dan da oy olacağı, HDP’nin son seçimlerde BDP’nin aldığı oy oranının iki katına çıkmayı amaçladığı öğrenildi.

PM toplantısında Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmaması halinde partinin nasıl bir yöntem izleyeceği de tartışmaya açıldı. Üyelerin büyük bölümü 12 Eylül 2010’da yapılanAnayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi “İkinci seçenek” tercihi kullanılarak “Boykot” edilmesi yönünde görüş açıkladı. Parti yönetimi ise tabanın bu konudaki eğilimini aldıktan sonra ikinci turun boykot edilip edilmemesini kararlaştıracak.