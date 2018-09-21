HDP'de hedef kayyım atanan bütün belediyeleri geri almak

HDP’de yerel seçimlerde izlenecek stratejiye yönelik bir süredir yapılan çalışmalar dünkü MYK toplantısında masaya yatırıldı. Yerel seçimlerde kayyım atanan bütün belediyeleri geri almayı ve yenilerini kazanmayı hedefleyen HDP, AKP-MHP ittifakına karşı da her yerde muhalefete destek kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre MYK'dan AKP ve MHP’nin iktidar cephesine karşı tüm demokratik muhalefetin bir araya gelmesi yönünde bir strateji izlenmesi görüşü öne çıktı. Bu kapsamda çağrının farklı muhalefet kesimlerinin tamamına ve yerel seçimlerde kentlerde oluşacak inisiyatifler aracılığıyla yapılması kararlaştırılan toplantıda, tabanda oluşacak birlikteliklerin doğal bir ittifaka evrileceği ve iktidara karşı güçlü bir alternatif olacağı, pek çok kentte de iktidarın geriletilmesinin söz konusu olabileceği değerlendirmesi yapıldı. MYK toplantısında kayyım atanan belediyelerin tamamının geri alınmasına yönelik özel bir çalışma yapılması gerektiğine de vurgu yapıldı. Türkiye’de yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmeler de yapılan toplantıda, krizin faturasının emekçi ve yoksul halka kesilmemesi için mücadele kararı alındı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, MYK toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve dün açıklanan ekonomi programına değindi. Oluç, MYK toplantısında konuştukları konunun başlığının “Kriz mriz var” olduğunu belirterek, “Kriz mriz yok diyenlere cevap olsun. Türkiye’de en önemli şirketler art arda konkordato ilan ediyorlar, kriz mıriz var. Türkiye’de tüketici güven endeksi yüzde 13’e düşmüş durumda. Dolayısıyla ‘kriz mriz yok’ diyenler yanılıyor. Halk onları yalanlıyor ve ‘Kriz mriz var' diyor” görüşünü dile getirdi.