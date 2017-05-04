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Politika

HDP'de gündem yeni eş başkan; Yüksekdağ'ın yerine kulislerde kim konuşuluyor?

HDP'lilerin katılımıyla 6-7 Mayıs tarihlerinde yeni eş genel başkanın kim olması gerektiği konusu masaya yatırılacak

04 Mayıs 2017 13:38

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın hem vekilliğinin hem de partililiğinin düşürülmesi nedeniyle yasa gereği yeni eş genel başkan arayışı başladı. Kulislerde HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun isminin konuşulduğu belirtildi. 

Yüksekdağ yerine seçilecek eş genel başkanın aynı zamanda milletvekili olması ve böylece partinin grup toplantıları başta olmak üzere TBMM faaliyetlerine de katılması gerektiği dillendiriliyor.

HDP: Siyasallamış yargı ne karar alırsa alsın, Yüksekdağ bizim eş genel başkanımızdır

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; parti içinde bu kapsamda hem milletvekili olması hem de aranan kriterlere uygun olması nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun ismi de konuşuluyor. HDP içinde yeni eş genel başkan arayışı kapsamında kritik toplantılar yapılmaya başlanırken, kongre öncesi bütün yönetim organlarının bir araya geleceği bir kamp yapılması da planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre HDP milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin katılımıyla 6-7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak toplantılarda yeni eş genel başkanın kim olması gerektiği konusu masaya yatırılacak.

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HDPFigen YüksekdağFiliz Kerestecioğlu

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