HDP'de eş genel başkanlık düğümü 22 Ocak'ta çözülecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP\'nin 11 Şubat\'ta yapılacak 3\'üncü Olağan Kongresi\'nde aday olmayacağını cezaevinden gönderdiği mektupla parti yönetimine bildiren HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş\'ın yerine kimin aday olacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. HDP\'nin 8 ilde gerçekleştirdiği bölge konferanslarından sonra 22 Ocak\'ta yapacağı MYK toplantısında hem Demirtaş hem de eş genel başkanlık konusunun konuşulacağı belirtildi.

Hakkında açılan soruşturma ve dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, 11 Şubat Pazar günü yapılacak HDP 3\'üncü Olağan Kongresi\'nde aday olmayacağını mektupla parti yönetimine bildirmesinden sonra kimin eş genel başkan olacağı konusunda başlayan tartışma sürüyor. Eş genel başkanlık için bazı isimler ön plana çıkarılırken, HDP\'nin 2\'si Marmara Bölgesi\'nde olmak üzere 8 ilde yaptığı bölge konferansların sonuncusu bugün Adana\'da düzenlendi.

Parti tabanına, \'Nasıl bir HDP görmek istiyorsunuz?\' ve \'HDP\'nin önümüzdeki dönemde öncelikleri neler olmalıdır?\' sorularının yöneltildiği ve yanıtların alındığı konferanslarda, eş genel başkanlık için isim önermelerinin gündeme getirilmediği belirtildi. DHA muhabirinin HDP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, söz konusu konferanslarda eş genel başkanlık için isim öneren parti tabanı, bu önerilerini bağlı bulundukları il ve içe yönetimi ile parti yönetimine bildiriyor. Yapılan toplantılarda, eş genel başkanlık için bugüne kadar sadece Demirtaş\'ın isminin gündeme getirildiği öğrenildi. HDP\'nin 22 Ocak\'ta yapacağı MYK\'sının bütün sorunların yanıt bulacağı bir toplantı olacağı belirtildi.

TABAN, DEMİRTAŞ\'IN İKNA EDİLMESİNİ İSTİYOR

Eş genel başkan adayı olmayacağını bildiren ve ardından yaptığı açıklamada \"Bugüne kadar hiçbir göreve aday olmak suretiyle gelmedim. Her zaman ortak konsensüs ve ortak önerilerle görev aldım\" diyen Demirtaş\'ın, yeniden aday olması için ikna edilmesinin tabandan gelen baskı üzerine gündeme getirilebileceği öğrenildi. Daha önce de 2 kez aday olmak istemeyen; ancak ikna edilerek, aday gösterilen Demirtaş\'ın tekrar ikna edilmesiyle aday olmasının planlandığı öğrenildi.

Öte yandan 22 Ocak Pazartesi günü bölge konferanslarının sonuçlarının değerlendirileceği MYK\'da, eş genel başkanlık konusunda, Demirtaş\'ın ikna edilememesi durumunda farklı bir yöntemin tartışılabileceği de öğrenildi. Erkek eş genel başkanı Kürt, kadın eş genel başkanı Türk olan HDP\'nin 11 Şubat\'taki kongrede bunu değiştirebileceği belirtildi. Kadın eş genel başkanın Kürt, erkek eş genel başkanın ise Türk olabileceği öğrenildi. HDP\'nin tüzüğünde bu konuyla ilgili sorun olmadığı kaydedildi.