T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'de eş genel başkan adayları belli oluyor

HDP kongresi 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek

22 Ocak 2018 10:27

HDP’de Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından eş genel başkan adaylarının kim olacağı konusunda yaşanan tartışmalarda sona gelindi. HDP, 11 Şubat’ta yapılacak kongre öncesi eş genel başkan adaylarını bugün belirlemeyi amaçlıyor. Kulislerde erkek eş başkan adayı için 2, kadın aday için 5 kişinin ismi konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği bölge konferanslarının ardından parti genel merkezinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Bugün de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem kamuoyunda hem de parti içinde gündeme gelen isim tartışmalarına son vermek amacıyla eşbaşkan adaylarının belirlenmesi amaçlanıyor.

HDP içinde eşbaşkanlar için Türk-Kürt dengesi gözetilmesi yönünde bir gelenek bulunuyor. Bu kapsamda kadın eşbaşkanın Kürt siyasi hareketinden belirlenmesi durumunda erkek adayın bileşenlerden seçileceği, kadın adayın bileşenlerden belirlenmesi durumunda ise Demirtaş’ın yerine gelecek erkek adayın Kürt siyasi hareketinden olacağı bildiriliyor.

Kadın eşbaşkan olarak ismi geçenlerin başında mevcut Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Pervin Buldan, Hüda Kaya, Besime Konca ve Tülay Hatimoğulları’nın ismi geçiyor. Erkek eş başkan için de Osman Baydemir ve Ayhan Bilgen’in ismi konuşuluyor.

Tabanda Demirtaş talebi öne çıktı

Toplantılarda bölge konferanslarında parti tabanından gelen eşbaşkan önerileri ele alındı. Edinilen bilgiye göre aday olmayacağını açıklamasına karşın parti tabanında Demirtaş’ın eş genel başkan olması yönündeki talep öne çıktı.

ETİKETLER

hdpkongreeş genel başkanhaberadaybelli olacakSerpil KemalbayPervin BuldanHüda KayaBesime KoncaTülay HatimoğullarıOsman BaydemirAyhan Bilgen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24