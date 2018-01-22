HDP'de eş genel başkan adayları belli oluyor

HDP’de Selahattin Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından eş genel başkan adaylarının kim olacağı konusunda yaşanan tartışmalarda sona gelindi. HDP, 11 Şubat’ta yapılacak kongre öncesi eş genel başkan adaylarını bugün belirlemeyi amaçlıyor. Kulislerde erkek eş başkan adayı için 2, kadın aday için 5 kişinin ismi konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği bölge konferanslarının ardından parti genel merkezinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Bugün de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem kamuoyunda hem de parti içinde gündeme gelen isim tartışmalarına son vermek amacıyla eşbaşkan adaylarının belirlenmesi amaçlanıyor.

HDP içinde eşbaşkanlar için Türk-Kürt dengesi gözetilmesi yönünde bir gelenek bulunuyor. Bu kapsamda kadın eşbaşkanın Kürt siyasi hareketinden belirlenmesi durumunda erkek adayın bileşenlerden seçileceği, kadın adayın bileşenlerden belirlenmesi durumunda ise Demirtaş’ın yerine gelecek erkek adayın Kürt siyasi hareketinden olacağı bildiriliyor.

Kadın eşbaşkan olarak ismi geçenlerin başında mevcut Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Pervin Buldan, Hüda Kaya, Besime Konca ve Tülay Hatimoğulları’nın ismi geçiyor. Erkek eş başkan için de Osman Baydemir ve Ayhan Bilgen’in ismi konuşuluyor.

Tabanda Demirtaş talebi öne çıktı

Toplantılarda bölge konferanslarında parti tabanından gelen eşbaşkan önerileri ele alındı. Edinilen bilgiye göre aday olmayacağını açıklamasına karşın parti tabanında Demirtaş’ın eş genel başkan olması yönündeki talep öne çıktı.