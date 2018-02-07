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Politika

HDP'de Demirtaş'ın yerine Buldan; Kemalbay'ın yerine Temelli ya da Oluç'un adaylığı öne çıktı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 11 Şubat'ta gerçekleştireceği 3'üncü büyük olağan kongresinin hazırlıklarını yaparken, eş genel başkan adaylarını belirlemek üzere kurulan 5 kişilik mutabakat komisyonunun çalışmalarında d

07 Şubat 2018 16:59

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 11 Şubat\'ta gerçekleştireceği 3\'üncü büyük olağan kongresinin hazırlıklarını yaparken, eş genel başkan adaylarını belirlemek üzere kurulan 5 kişilik mutabakat komisyonunun çalışmalarında da sona gelindi. Cezaevinde bulunan ve daha önce aday olmayacağını açıklayan Selahattin Demirtaş\'ın yerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan\'ın adaylığı kesinleşirken, mevcut Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay\'ın yerine ise HDP\'nin Eş Genel Başkan yardımcıları Sezai Temelli ya da Saruhan Oluç\'un aday olacağı belirtildi.
HDP\'nin 11 Şubat Pazar günü yapılacak 3\'üncü büyük olağan kongresi için kurulan 20 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Partinin eş genel başkan adaylarını ise hazırlık komisyonundan seçilen 5 kişilik mutabakat komisyonu belirliyor. Mutabakat komisyonu, 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde bulunan ve aday olmayacağını açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın yerine Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan\'ın adını kesinleştirdi. Komisyon, erkek eş genel başkan adayı için ise çalışmalarını son aşamaya getirdi. Daha önce erkek adaylar arasında adı geçen Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkan yardımcıları Sezai Temelli ve Saruhan Oluç\'un isimlerini de değerlendiren komisyonun son olarak Temelli ve Oluç\'a yoğunlaştığı öğrenildi. HDP\'nin bugün ya da yarın eş genel başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.
Adaylık için adı geçen Sezai Temelli, partide Ekonomiden ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı, Saruhan Oluç ise Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Temelli 7 Haziran 2015 genel seçiminde İstanbul Milletvekili, Oluç ise Antalya Milletvekili seçilmişti. 1 Kasım 2015\'te yapılan genel seçimlerde ise her iki isim de Meclis\'e girememişti.

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