HDP'de 30'un CHP'de 10'un üzerinde danışman güvenlik soruşturmasına takıldı

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen, bazı HDP'li ve CHP'li milletvekillerinin 'güvenlik soruşturması'dan dolayı yaşadığı 'danışman krizi' devam ediyor. HDP’de 30’un üzerinde CHP’de ise 10’un üzerinde danışmanın güvenlik soruşturmasına takıldığı belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 24 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçti, ancak milletvekillerine yasama süreçlerinde destek olan danışmanlarla ilgili “güvenlik soruşturması krizi” çözülemedi. Milletvekillerinin 3 danışmanla çalışma hakkı bulunuyor. HDP’de 30’un üzerinde CHP’de ise 10’un üzerinde danışman güvenlik soruşturmasına takıldı. Meclis yeni yasama dönemine başlarken 2 danışmanı da reddedilmiş milletvekilleri var. Bu durum 5 siyasi parti grubundan temsilcilerin yer aldığı toplantıda Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a tekrar iletildi. Yıldırım, söz konusu danışmanlarla ilgili taleplere bir daha bakılmasını kabul etti. Diğer yandan yeni başvurularda da güvenlik soruşturması sürecinin daha da hızlandırılması istendi.