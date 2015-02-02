HDP Yunanistan'a gidiyor, Demirtaş Çipras'la görüşecek

HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın kardeş parti olarak tanımladığı SYRİZA’nın Yunanistan’daki seçim zaferinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Alexis Çipras ile gelecek ay bir görüşme yapması bekleniyor.

Mahmut Ilıcalı’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, HDP Eşbaşkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yanı sıra Yunanistan seçimlerini Atina’dan izleyen HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Garo Paylan’ın da ziyarete katılacağı belirtilirken, Yunanistan ziyaretinde Başbakan Alexis Çipras ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Yunanistan’da seçimin ardından hükümet kuran Çipras’ın çok yoğun bir programı olduğu için HDP’nin Yunanistan ziyaretinin mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

MYK’ye SYRİZA raporu

Yunanistan’daki seçimleri HDP adına izleyen HDP MYK üyesi Paylan ise Atina’daki gözlemlerini bir rapor halinde bu hafta partinin yetkili organlarine sunacak. HDP’nin bu hafta yapılacak MYK toplantısında Paylan’ın Yunanistan seçimlerinde SYRİZA’nın başarını içeren raporunun ele alınması bekleniyor. Raporda SYRİZA’nın halkın beklentilerini önemseyen bir politika benimsediği, Yunanistan’da diğer partilerin yarattığı korku ve baskı ortamına alternatif olarak SYRİZA’nın öne çıktığı vurgusu yapılacak.