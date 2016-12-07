HDP: Yüksekdağ’a üstten gelen emirle tecrit uygulaması var, bu 6 milyonun iradesine yapılıyor!

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, İstanbul İl Eş Başkanı Doğan Erbaş ve Parti Meclisi Üyesi Ayşe Berktay'dan oluşan bir heyet partilerinin tutuklu eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmek üzere Kandıra Cezaevi'ne gitti. Tuğluk, Yüksekdağ için “üstten gelen bir emirle tecrit uygulandığını” söylerken bu yapılanın HDP’ye oy veren 6 milyon Türkiye vatandaşına yapıldığını ifade etti.

Yüksekdağ'dan mesaj: Gelecek hayallerimiz hedef alınıyor

Tuğluk, ziyaret sonrası Yüksekdağ’ın gönderdiği mesajı paylaştı. Yüksekdağ’ın mesajı şöyle:

“Aslında bize yapılan bu uygulamalar demokrasinin hapsedilmesidir. Özgürlüklerin, birlikte yaşamın hapsedilmesidir. Ama dostlarımız şunu bilsin ki, biz haklı ve meşru mücadelemizi içeride de dışarıda da aynı şekilde sürdüreceğiz. Sonuç verinceye kadar, halklarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. İdeallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü haklı bir mücadele veriyoruz. Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi veriyoruz. Halklarımız da bu çerçevede sahiplenmeli. Mesele bizim şahsımızla ilgili değildir. Gelecek hayallerimiz hedef alınıyor. Buna karşı boyun eğmeyeceğiz. Umuyoruz ki Türkiye gerginliklerden bir an önce kurtulur. Halkımızın yararına olan her politikanın yanındayız. Meselemiz, halkların bir arada yaşamasıdır. Bunu engellemek istediler. Ama biz kararlıyız. Bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Herkese bu mücadelede başarılar dilerim. Sevgilerimi, saygılarımız sunarım. Herkes umudunu korusun. Sonunda haklı olan kazanacaktır.”

Tuğluk: 6 milyonun iradesi!

Aysel Tuğluk, bir siyasinin konuşmasını engellemenin hukuksuzluk olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ ve tutuklu milletvekillerimiz dayanışma içerisinde olan herkese selamlarını ilettiler. Arkadaşlarımız içinde bulundukları koşulara rağmen, moral olarak son derece iyiler. Eş Genel Başkanımızın ve milletvekillerimizin bir gün dahi içeride kalması gayri meşrudur. Sayın Figen Yüksekdağ ile görüşmede, kendisiyle paylaşmak istediğimiz evraklara el konulacağına dair uyarılarla karşılaştık. 6 milyon insanın oyunu almış bir partinin eş genel başkanının siyaset konuşması engellenmek isteniyor. Bu, hukuksuzluğun hangi boyutta olduğunu gösteriyor.

“Mevcut kanunların dışında, çok üstten, siyasi iktidarın kararıyla cezaevinde tutulduklarını görüyoruz. Gayri meşru bir durum söz konusudur. Arkadaşlarımız halen milletvekilidir. Cezaevinde de siyasi faaliyetlerini yürütme hakları vardır. Bu haklarını kullanmaları engelleniyor.

“Özellikle Sayın Figen Yüksekdağ'a yönelik özel bir uygulama devreye konulmuş durumdadır. Arkadaşlarımız tek kişilik odalarda kalıyor, birbirleriyle sohbet dahi edemiyorlar. Yaptığımız itirazlar var. Bu durumu hiçbir şekilde kabul edemeyiz.

“6 milyonun iradesi söz konusudur. Bu uygulamalar sadece milletvekillerimize yönelik değildir. 6 milyona yapılıyor.”

Yiğitalp: Bir arada yaşama zemini yok etmeye çalışıyorlar



HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp şunları ifade etti:

Bir arada yaşamanın zeminini yok etmeye çalışan bir iktidar var. Bu Figen Yüksekdağ ve de Selahattin Demirtaş değil, milyonların iradesidir. Buna yönelik bir darbe vardır. Her geçen gün, bir arada yaşama zeminini yok etmeye çalışıyorlar. Dün cemaatle yaptılar, bugün bir başka grupla birleştirerek aynı uygulamaları yapıyorlar. Her konuda istikrarsızlar. Tek istikrarları Kürt sorununa bakışlarındaki istikrar. Arkadaşlarımızın tutuklu olması mücadeleyi asla geriletemeyecek. Tam tersine mücadeleyi büyüteceğiz. Bu uygulamaları yapanlar elbet bir gün yargılanacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Haklı bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelemizden asla geri durmayacağız.



İsviçre Sol Partisi’ne engel

Öte yandan HDP heyeti ile beraber gelen İsveç Sol Parti Başkanı ve Milletvekili Jonas Sjöstedt, İsveç Sol Parti Milletvekili Lotta Johnsson Fornarve’un Yüksekdağ ile görüşmesine izin verilmedi.