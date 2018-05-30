HDP, YSK'nın veto ettiği Botan'ın yerine Sırrı Sakık'ı aday gösterdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen Lezgin Botan yerine, Manisa 1. sıradan, Sırırı Sakık'ı milletvekili adayı gösterdi.

HDP, Manisa 1'inci sırada Van Milletvekili Lezgin Botan'ı milletvekili aday göstermişti. YSK'nın Botan'ın adaylığını düşürmesinin ardından HDP onun yerine eski Ağrı Belediye Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık'ı aday gösterdi. Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş'tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını; ancak partisi ile Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi.



HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, "Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Sakık adaylığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu süreçte hiç bir yerden adaylık başvurusunda bulunmadım. Ancak sürecin vahameti nedeniyle üzerimize düşen her türlü görevi, ülkenin her yerinde yerine getirmeye hazır olduğumu ifade etmiştim. Geçmişten bu güne genellikle iktidar kalelerinin çok güçlü olduğu yerlerde siyaset yaptım ve halkımızla beraber bu kalelerin yerine demokrasi kaleleri inşa ettik. Gelinen noktada hâlâ Türkiye’nin bir çok ilinde mobilize edemediğimiz, ihmal ettiğimiz çok önemli bir seçmen potansiyelimiz var. Bu illerden biri de Manisa. Manisa halkının ve partimizin talebi doğrultusunda adaylığı kabul ettim. Bu seçimde asıl süprizler daha önce hiç vekil çıkaramadığımız Ege ve Akdeniz illerinden olacaktır. Ben ve arkadaşlarım halkımızla beraber demokrasi kalelerine birer kale daha eklemek için Manisa’ya doğru yola çıkıyoruz. Demokrasi ve barış haritamız için yeni yollar yeni şehirler bulmaya devam edeceğiz.”