HDP, yeni çözüm süreci için Barzani'den destek istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP heyeti, dört günlük Kuzey Irak temaslarında, Kürdistan Bölgesel Yönetimi liderlerinden, Türkiye'de yeni bir çözüm süreci başlatılması çabalarına destek istedi.

Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'ü kapsayan ziyarette, heyet, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile bir araya geldi.

HDP heyeti ayrıca siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüştü.

HDP heyetinin temaslarında Kürtler arası diyalog ve Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin başlaması çabaları öne çıktı.

Demirtaş Erbil'e gelişinde, "Kürtlerin kendi topraklarında zulüm altında yaşayan bir halk olduğunu ve tek taleplerinin özgür yaşamak olduğunu" söylemişti.

HDP heyeti ilk olarak Mesut Barzani görüştü. HDP yetkililerine göre, Barzani, "kendi iradesi dışında bölünen Kürdistan halkının mücadele ederek kimliğini koruduğunu ve şimdi kazanımları garantiye alma dönemi olduğunu, bunun için de savaşa değil barışa ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Barzani, Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlamasını desteklemek için çaba harcayacağını vurguladu.

Demirtaş da "Başkan Barzani'nin barış sürecinin yeniden başlaması için ciddi çaba sarfederek, bir abi olarak taraflar arasındaki diyaloğu desteklemesini bekliyoruz. Çünkü sizin göstereceğini rol önemli bir etki yaratacaktır" diye konuştu.

HDP Heyeti Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den de yeni bir çözüm süreci için rol almasını istedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Neçirvan Barzani, "Türkiye'de Kürt sorunun yegane çözümünün, barış ve diyalog olduğunu" belirterek "bu yolu sonuna kadar destekleyeceklerini" söyledi.

HDP heyeti dün de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'le görüştü.

Rudaw'ın haberine göre Irak Türkmen Cephesi (ITC), Demirtaş'ın Kerkük ziyaretini eleştirdi.

ITC Yürütme Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın ziyareti siyasi içeriklidir. Kerkük, Kürt partilerinin siyasi hesaplarının bir parçası yapılmamalı. Çünkü Kerkük'ün kendi özel durumları var. Bu yüzden de ziyaretler sırasında ahlaki ve siyasi boyutlar gözönünde bulundurulmalı. Hiç kimse Türkmen kimliğini silemez" ifadeleri kullanıldı.