HDP: Yedibela Kızılkaya partiden ihraç edilmişti

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin İzmir\'de düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Yedibela Kızılkaya ile ilgili HDP\'den yapılan açıklamada, Kızılkaya\'nın daha önce partiden ihraç edildiğine dair alınan karar kamuoyu ile paylaşıldı.

HDP\'nin Mardin\'in Savur eski İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ile eşi Hüsna Kızılkaya, 17 Eylül Pazartesi araçlarında ve evlerinde 100 kilo esrarla yakalandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Yedibela Kızılkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest bırakıldı. HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Yedibela Kızılkaya\'nın bir süre önce görevinden alındığını söyledi.

HDP Mardin İl Eş Başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak, konuyla ilgili parti binalarında bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Eşbaşkanı Eylem Amak, 11 Eylül tarihinde almış oldukları ve aynı gün parti karar defterine işledikleri kararı okudu. Amak, şöyle dedi:

\"Yedibela Kızılkaya 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri\'nde çalışmadığı ve kendisini çalışmalara katmadığı, toplumsal ilişkilerinde partimizin tüzük ve programına aykırı hareket ettiği, ahlaki yetersizlikler yaşadığı, köylülerle yapmış olduğu ticarette de köylülerin ödemelerini yapmadığı ve tüm uyarılara rağmen olumlu bir adım atmadığı, tutum ve davranışlarında ısrar ettiği için partimiz tarafından kendisi hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bununla birlikte ilçe yönetimi dağıtılmış, Yedibela Kızılkaya hakkında partimizden süresiz ihraç kararı verilmiştir. Bunun sonucunda kongre sürecine girilmesine il yönetimi tarafından karar verilmiştir.\"



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